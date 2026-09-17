Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yina Calderón volvió a referirse públicamente a la situación de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien se encuentra recluida en el complejo carcelario Coiba Picaleña, en Ibagué. Calderón compartió un video en el que Barrera, durante uno de sus traslados, se declara víctima de lo que califica como persecución y tortura, afirmando: “Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura”. Este testimonio alimentó cuestionamientos sobre el trato que estaría recibiendo la empresaria, quien cumple una condena de 63 meses y 15 días por hechos vinculados a las protestas del año 2019, como confirmó el mismo contenido difundido en redes sociales.

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En el video, Calderón sostiene que a su colega le estarían vulnerando sus derechos y denuncia que el trato que recibe es equiparable al de una criminal, ejemplificando que hasta los pies le son amarrados durante traslados. Según señaló, la decisión de trasladar a Barrera a la cárcel de Ibagué habría sido influenciada por presuntos pagos, aunque no existen pronunciamientos oficiales que den sustento a esta denuncia. De acuerdo con las declaraciones de Calderón, además de la reclusión, existe hostigamiento contra la empresa fundada por Epa Colombia, afectando de manera directa a sus empleados y familiares.

Calderón continúa su defensa, mencionando que la empresaria ha estado cerca de dos años sin poder manejar sus redes sociales para promover sus productos, lo que estaría impactando el desempeño económico del negocio. En sus palabras: “Esa mujer le han sacado más de 800 millones de pesos. Eso no es normal, muchachos. Eso no es normal”, refiriéndose al tipo de medidas y sanciones impuestas, así como a las consecuencias sobre los trabajadores y allegados de la creadora de contenido.

Durante su intervención, Yina Calderón también cuestionó lo que considera un posible abuso de poder y planteó varios interrogantes sobre la legalidad y trasfondo del proceso en contra de Epa Colombia. Expresó su intención de seguir hablando sobre el caso mientras su amiga permanezca detenida, reiterando que, en su opinión, las acciones contra Barrera la estarían usando como ejemplo para tapar otras situaciones no reveladas públicamente.

Es importante precisar que las afirmaciones sobre persecución, vulneración de derechos y pagos por más de 800 millones de pesos corresponden exclusivamente a los señalamientos hechos por Yina Calderón en sus videos. No existe hasta el momento pronunciamiento oficial que confirme estas acusaciones y los reportes disponibles se basan en las declaraciones difundidas en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Yina Calderón afirma que Epa Colombia sufre persecución y vulneración de derechos?

Según los videos compartidos por Yina Calderón, ella considera que Epa Colombia es sometida a persecución y vulneración de derechos porque, durante su reclusión y traslados, ha sido tratada de manera que equipara a la de una criminal, incluso con medidas como amarrarle los pies. Calderón sostiene que estas acciones han sido impulsadas por personas interesadas en afectar a la empresaria, incluyendo traslados a centros penitenciarios y sanciones económicas que, en su opinión, también perjudican a los empleados y familiares de Barrera.

¿Cuál es la situación actual de Epa Colombia en la cárcel de Ibagué?

De acuerdo con la información compartida en redes sociales y replicada por Yina Calderón, Epa Colombia permanece recluida en el complejo carcelario Coiba Picaleña, en Ibagué, cumpliendo una condena de 63 meses y 15 días por hechos relacionados con las protestas de 2019. Calderón asegura que su situación carcelaria y empresarial sigue siendo compleja, aunque las versiones oficiales sobre el caso no han confirmado los señalamientos de persecución o vulneración de derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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