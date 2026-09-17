El impacto de la música mexicana en los escenarios más vanguardistas del mundo sigue dando frutos. Apenas unas semanas después de protagonizar un hito histórico al convertirse en el primer artista latino en presentarse en el Sphere de Las Vegas, el cantante Carín León confirmó que regresará al innovador recinto para ofrecer una nueva residencia limitada en septiembre de 2027.

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Las nuevas presentaciones están programadas para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, coincidiendo con el fin de semana de la Independencia de México, una fecha clave en la que la ciudad estadounidense registra un masivo flujo de turismo latino para celebrar la cultura y el legado mexicano.

El anuncio llega en un momento clave para la boletería, ya que la venta general de entradas al público comenzó este jueves 17 de septiembre a través de su sitio web oficial, luego de una fase de preventa y la habilitación de paquetes VIP que incluyen hospedaje en el complejo The Venetian Resort.

La decisión de programar una nueva temporada en el Sphere responde a la alta demanda y al éxito rotundo de sus primeros conciertos en el lugar, donde el intérprete de regional mexicano deslumbró con un despliegue visual sin precedentes en español, aprovechando la pantalla LED de mayor resolución del mundo y el sistema de audio inmersivo del recinto. Con este nuevo paso, el artista oriundo de Hermosillo afianza su internacionalización y su capacidad para llenar los escenarios más complejos de Estados Unidos.

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