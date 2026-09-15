Por: Caracol TV

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La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) comunicó públicamente que se encuentra dando seguimiento detallado al fútbol profesional en México ante posibles prácticas monopólicas y anticompetitivas. Esta decisión se deriva de reportes hechos por medios y aficionados, los cuales han señalado presuntas irregularidades en la competencia dentro de este deporte. De acuerdo con el comunicado oficial de la CNA, tras un análisis profundo de los hechos registrados en los últimos meses, la Autoridad Investigadora considera que existen suficientes elementos para iniciar, de oficio, un proceso de investigación. Señalaron que el acuerdo de inicio ya se encuentra publicado.

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La CNA fue establecida en 2025 con el objetivo principal de garantizar que las empresas en México colaboren dentro de reglas justas, asegurando la sana competencia y sancionando prácticas monopólicas. Este organismo reemplaza y fortalece el trabajo que anteriormente realizaba la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entidad que ya había tenido acercamientos con el fútbol profesional en el pasado reciente.

Uno de los antecedentes más importantes es la sanción impuesta en 2021, cuando la Cofece multó a los equipos de la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por incurrir en prácticas monopólicas. En aquel entonces, la multa ascendió a 177,6 millones de pesos, equivalentes a más de 8,8 millones de dólares según la tasa de cambio de la época. Esta acción marcó un precedente importante sobre la vigilancia a la competencia en la industria del deporte dentro del país.

La CNA detalló que, en esta nueva investigación, se examinan situaciones relacionadas con abuso de poder de mercado, específicamente aquellas que puedan impactar negativamente la competencia económica en el fútbol mexicano. El mismo comunicado aclara que la apertura de la investigación no implica la existencia comprobada de una práctica monopólica; sin embargo, advirtió que, de demostrarse la responsabilidad por parte de algún agente económico, las consecuencias podrían ser severas. El Pleno de la CNA está facultado para imponer sanciones de hasta el 10 % de los ingresos anuales de los responsables, además de ordenar la supresión o corrección de las acciones anticompetitivas detectadas.

Según cifras oficiales de la CNA, México ocupa la segunda posición mundial en número de aficionados al fútbol, movilizando cada fin de semana a cerca de 250.000 personas. Para dimensionar el impacto de este deporte, basta señalar que durante la final de la Copa del Mundo 2026 se registró una audiencia superior a los 30,5 millones de espectadores únicamente en territorio mexicano.

¿En qué consisten las pesquisas de la Comisión Nacional Antimonopolio en el fútbol mexicano?

La Comisión Nacional Antimonopolio realiza investigaciones para identificar si existen abusos de poder por parte de equipos o instituciones que puedan afectar la competencia dentro del fútbol profesional. El organismo examina si se han presentado conductas que limiten la libre competencia y, en caso de confirmarse dichas prácticas, podría imponer multas y ordenar cambios en las estructuras implicadas.

¿Qué consecuencias pueden enfrentar los equipos o entidades del fútbol mexicano si se comprueban prácticas monopólicas?

De acuerdo con la CNA, si tras el proceso de investigación resulta comprobada la responsabilidad de algún agente económico, se pueden aplicar sanciones de hasta el 10 % de sus ingresos anuales. Además, el Pleno está facultado para exigir la corrección o eliminación de las prácticas anticompetitivas encontradas durante el procedimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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