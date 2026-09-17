Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La vida cotidiana cambia a una velocidad inusitada debido a la tecnología, el acceso masivo a la información y nuevas maneras de ver el mundo. En este contexto surge la segunda temporada de la serie de videocasts ‘De frente y con mente’, una apuesta donde niñas, niños y adolescentes son los protagonistas, se animan a reflexionar sobre transformaciones modernas a partir de juegos como Derriba el mito, La preguntínola y Así lo veo yo. Esto permite que la conversación sea dinámica y plural, dándole voz directa a quienes viven las transformaciones en primera persona.

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Entre los temas principales que se abordan en la nueva temporada están el papel de la inteligencia artificial (IA), la autenticidad frente a la presión social y la proliferación de noticias falsas en redes sociales, además de asuntos relacionados con la adopción y el cuidado responsable de animales de compañía. Preguntas complejas como “¿La inteligencia artificial es aliada o antagonista del pensamiento propio?” o “¿Cómo se construye la verdad en tiempos de fake news?” marcan el tono de los episodios. Según lo expuesto por los productores, cada capítulo es conducido por Giselle Geney, anfitriona cuyas actitudes extrovertidas logran que las discusiones se den de modo espontáneo y cercano con los invitados y los niños y jóvenes, quienes llevan la batuta del diálogo.

El grupo central de la serie está compuesto por la autodenominada Generación eureka: jóvenes entre 7 y 18 años que colaboran activamente en la creación de guiones y dinámicas, generando contenido alineado con sus propios gustos, inquietudes y estéticas. Vale recordar que la primera temporada de ‘De frente y con mente’ recibió el Premio a la Diversidad, se ubicó en el tercer lugar de la categoría pódcast en el festival ComKids 2026 de Brasil y fue nominada a los Premios India Catalina 2026 en la categoría Mejor Producción Juvenil.

El arranque de la temporada se centra en el fenómeno de la inteligencia artificial con la intervención de Jacobo Patiño y Efraín Rincón, periodistas científicos del medio ‘Shots de ciencia’, quienes explican cómo la IA ya influye en la vida diaria de niñas, niños y jóvenes. En otra entrega, la veterinaria Laura Idrobo, de la Universidad Nacional de Colombia, discute junto a los jóvenes la importancia del respeto hacia especies frecuentemente ignoradas, subrayando el valor de la empatía y la relación con el entorno. Asimismo, el tercer episodio invita a Natalia Toscano, periodista y verificadora de datos de La Silla Vacía, quien ayuda a abordar el fenómeno de las fake news desde la experiencia de los propios jóvenes, brindando herramientas para discernir la información confiable. Los capítulos posteriores ponen la lupa sobre las distintas formas de identidad, la crianza y la búsqueda de aceptación social, ahora a través de dinámicas que invitan a la introspección. Finalmente, la temporada concluye con la temática de adopción animal y el valioso testimonio de Diego Alfonso, líder del Programa de Adopciones y Hogares de Paso del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), resaltando cómo la integración de un animal transforma la vida familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la segunda temporada de ‘De frente y con mente’?

La segunda temporada de la serie se centra en reflexiones sobre inteligencia artificial, noticias falsas, identidad, crianza, presión de las redes sociales y tenencia responsable de animales de compañía, siempre vistos desde la perspectiva de niñas, niños y jóvenes. Cada episodio usa juegos para facilitar la conversación y cuenta con expertos para aportar contexto.

¿Cómo abordan los jóvenes el fenómeno de las fake news en la serie?

De acuerdo con la información entregada, las y los jóvenes analizan las fake news a partir de sus propias experiencias y de la mano de periodistas expertos que les ayudan a entender por qué es fácil caer en desinformación y qué herramientas pueden utilizar para detectar noticias falsas y fortalecer su pensamiento crítico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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