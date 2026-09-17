Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) anunció la apertura de la convocatoria para emprendedores gastronómicos y comerciales como parte de la VII Exposición de plantas carnívoras. El evento, que se desarrollará entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre de 2026, buscará vincular a pequeños empresarios de Bogotá a través de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta muestra contará con una variada agenda cultural y académica, además de una zona de comidas conformada por cinco estands habilitados exclusivamente para equipos de cocción eléctricos, pues no se permitirá el uso de gas durante la preparación de los alimentos. Así lo informó el JBB en su página oficial.

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Las personas interesadas en participar deben inscribir sus negocios antes del 25 de septiembre a las 11:59 p. m.; quienes resulten elegidos recibirán la notificación el 28 de septiembre en el correo electrónico registrado. La selección estará a cargo del JBB y, una vez notificados, los seleccionados deberán completar el proceso aportando la documentación estipulada. Los aspirantes pueden ser tanto personas naturales (con RUT, cédula, afiliación a EPS o ARL y carné de manipulación de alimentos al día) como personas jurídicas (además, deben anexar copia de la cámara de comercio). Se priorizará la primera opción postulada por producto de cada categoría y que cumpla con los requisitos; esto significa que solo se elegirá un proveedor por tipo de producto, ya sean carnes, postres, frutas, bebidas calientes o comidas rápidas.

Cada proponente podrá postularse a un máximo de tres convocatorias por año. En caso de requerir información adicional, el JBB estableció como canal de comunicación el correo reservaespacios@jbb.gov.co, recomendando a los usuarios incluirlo en sus contactos y revisar la carpeta de correo no deseado para evitar perder mensajes relevantes.

La postulación debe realizarse a través del formulario que el Jardín Botánico de Bogotá ha dispuesto en su portal oficial, donde están disponibles los detalles del proceso. Según lo publicado en la cuenta de Instagram del JBB, el evento busca fortalecer el vínculo entre la comunidad emprendedora y el público asistente, permitiendo que nuevos negocios se den a conocer en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria del Jardín Botánico de Bogotá?

Para postularse en la convocatoria del Jardín Botánico de Bogotá, los interesados deben entregar documentación vigente. Las personas naturales deben aportar el Registro Único Tributario (RUT), su cédula, afiliación a una Entidad Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL), y el carné de manipulación de alimentos. En el caso de personas jurídicas, además de los anteriores, se exige copia de su registro en cámara de comercio.

¿Cómo inscribirse en la VII Exposición de plantas carnívoras y hasta cuándo hay plazo?

La inscripción a la VII Exposición de plantas carnívoras debe realizarse mediante el formulario dispuesto en el portal oficial del Jardín Botánico de Bogotá. El plazo para registrar la postulación vence el 25 de septiembre a las 11:59 p. m. Aquellos seleccionados serán notificados el 28 de septiembre a través del correo que hayan registrado en su inscripción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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