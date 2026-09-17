Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito ha decidido reforzar su compromiso con la educación superior al promover el acceso de jóvenes y estudiantes de este sector de Bogotá a la universidad pública. En el marco de la estrategia ‘Prepárate para la U – Ingreso a Universidades Públicas 2026’, se organizarán dos jornadas informativas y de orientación, una virtual y una presencial, con el objetivo de proporcionar a los asistentes herramientas y claves para enfrentar el proceso de admisión a instituciones públicas.

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Según la información compartida por la Alcaldía Local de Tunjuelito, la primera sesión será virtual y tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., utilizando la plataforma Microsoft Teams. Para poder unirse, los interesados deberán inscribirse previamente a través del enlace proporcionado por la organización. Posteriormente, el viernes 19 de septiembre de 2026, se llevará a cabo la sesión presencial en el Auditorio Margarita Villaquirá Aya, localizado en el barrio San Carlos de Tunjuelito, en el horario de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Estas jornadas hacen parte del esfuerzo de la administración local por guiar e informar a los jóvenes sobre las diversas alternativas que ofrecen las universidades públicas, así como los pasos y requisitos para su ingreso. Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, enfatizó: "Queremos que nuestros jóvenes sepan que sí existen oportunidades y que la universidad pública puede ser parte de su proyecto de vida. Con ‘Prepárate para la U’ los acompañamos para que conozcan sus opciones, se preparen y den ese primer paso hacia el futuro que sueñan".

Durante los encuentros, los participantes podrán resolver dudas y aclarar preguntas sobre el proceso de admisión, manejar información sobre programas académicos, y recibir acompañamiento para tomar decisiones informadas. Además, la Alcaldía recomienda mantenerse al tanto de los detalles y actualizaciones sobre estas actividades a través de sus medios oficiales.

Esta iniciativa se posiciona como un espacio clave para los jóvenes de Tunjuelito que desean continuar estudios superiores, brindando información precisa y orientación directa, de acuerdo con los lineamientos divulgados por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en las jornadas ‘Prepárate para la U’ en Tunjuelito para 2026?

Para participar en la sesión virtual del 17 de septiembre de 2026, los interesados deben realizar un proceso de inscripción previo, accediendo al formulario oficial indicado por la Alcaldía Local de Tunjuelito. La sesión presencial, el 19 de septiembre, se llevará a cabo en el auditorio de la Alcaldía para quienes deseen participar de forma presencial.

¿Qué tipo de orientación se ofrece en ‘Prepárate para la U – Ingreso a Universidades Públicas 2026’?

En estas jornadas, los asistentes reciben información sobre las alternativas en universidades públicas, herramientas para afrontar el proceso de ingreso y acompañamiento para construir proyectos de vida académica, según lo explicado por la alcaldesa local. También se despejan dudas sobre los requisitos, programas y pasos del proceso de aplicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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