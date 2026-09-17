Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El barrio Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, fue testigo recientemente de una renovación ecológica significativa liderada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Esta institución se encargó de transformar una jardinera de 450 metros cuadrados situada en una glorieta cercana al Cementerio del Sur. Con la siembra de 4.400 nuevas plantas pertenecientes a diversas especies, el espacio cobró nueva vida y se convirtió en un verdadero refugio para polinizadores como mariposas y abejas, que ahora encuentran alimento en especies como las salvias bogotanas, lantanas, bellas a las once, sietecueros, gazanias y vincas.

Sigue a PULZO en Discover

Según información suministrada por el JBB, la intervención fue liderada por Juan David Neira, ingeniero de la entidad. Debido al tamaño del área y la finalización de un contrato de riego, decidieron efectuar la renovación en dos jornadas. La primera fase se llevó a cabo en junio de 2026, momento en el que, acompañados por un equipo de 10 operarios, plantaron 2.166 ejemplares. La segunda fase se realizó en septiembre, luego de restablecer el suministro de agua, culminando con la introducción de 2.248 plantas adicionales y logrando así una cobertura vegetal total que ofrece un edredón floral a la vista de la ciudadanía.

Juan David Neira resalta que este proyecto no solo supuso la recuperación ambiental del espacio sino que también permitió la integración del equipo operativo, quienes aportaron conocimientos prácticos y profesionales, fortaleciendo la identidad paisajística del sector. Además, el ingeniero subraya que, a diferencia de otras zonas verdes de Bogotá que a menudo sufren deterioro por el actuar ciudadano, en este caso los visitantes han mostrado respeto por la labor realizada, evitando el ingreso de mascotas a la jardinería y agradeciendo la mejora.

Esta experiencia exitosa ha motivado al ingeniero y a su equipo a replicar modelos colaborativos similares en otras zonas de la ciudad, como en una de las jardineras de la localidad de Bosa. Este proceso de cocreación refuerza la idea de que el cuidado de los espacios verdes puede transformar sectores emblemáticos y promover una cultura de respeto ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de plantas se sembraron en la jardinera del barrio Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, en la renovada jardinera se plantaron especies como salvias bogotanas, lantanas, bellas a las once, sietecueros, gazanias y vincas. Estas plantas, además de aportar color y diversidad, sirven de alimento a polinizadores clave como mariposas y abejas.

¿Cuál fue la estrategia para revitalizar la jardinera y qué impacto tuvo en la comunidad?

La estrategia del JBB, basada en dos etapas de siembra y la participación activa de operarios capacitados, permitió transformar completamente la jardinera. Según Juan David Neira, los habitantes y visitantes del sector respondieron con respeto hacia el nuevo espacio, evitando daños y reconociendo el valor de la restauración ambiental, lo que evidencia una apropiación positiva por parte de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z