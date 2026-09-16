Por: El Espectador

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El reciente debate en torno a la ampliación de la ventana de tiempo para realizar transbordos en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá ha puesto sobre la mesa las tensiones entre el Concejo de la ciudad y la Administración Distrital. El alcalde Carlos Fernando Galán objetó parcialmente el proyecto de acuerdo que proponía extender de 125 a 150 minutos el periodo durante el cual los pasajeros pueden hacer conexiones sin pagar un nuevo pasaje. Según el reporte de El Espectador, esta iniciativa, avalada en plenaria del Concejo el 23 de agosto, fue frenada por la Administración, que argumenta que tal decisión corresponde exclusivamente al Distrito tras realizar estudios técnicos, financieros y jurídicos.

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El concejal Rubén Torrado, autor del proyecto, afirmó ante la plenaria que la propuesta no busca imponer directamente el cambio, sino establecer lineamientos para que el Distrito valore la posibilidad de aplicar la medida, al menos de manera temporal. Torrado insistió en que el Concejo sí puede determinar guías para mejorar las condiciones de los usuarios, especialmente en una coyuntura donde múltiples obras de infraestructura obstaculizan la movilidad. Según los análisis de la Subgerencia Económica de TransMilenio, la velocidad promedio en hora pico sufrió una reducción significativa, situándose en 24,9 kilómetros por hora en las mañanas y 23,8 kilómetros en las tardes. Esto representa caídas del 6,8 % y 7,7 % respectivamente entre 2023 y 2024, reflejando recorridos más lentos y prolongados.

Los datos presentados por Torrado señalan además que el tiempo promedio utilizado para hacer transbordos pasó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 minutos proyectados para 2025, dejando a miles de usuarios a menos de ocho minutos de superar la ventana vigente. La problemática es aún más aguda para quienes residen en periferias como Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, donde las extensiones de viaje y múltiples conexiones hacen insuficiente el tiempo autorizado. Cuando la ventana se agota, el pasajero debe pagar un pasaje adicional, lo que afecta principalmente a hogares de bajos ingresos y puede aumentar la evasión, advierte Torrado.

El proyecto, además, propone que la extensión de tiempo beneficie a quienes pagan con tarjetas bancarias (crédito o débito) y abonos periódicos como el TransMiPass. Sin embargo, la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Movilidad argumentaron que sólo la Alcaldía puede modificar este plazo, tras análisis específicos. El Distrito, que ya había extendido esta ventana de 110 a 125 minutos en 2025, sostiene que cualquier nueva modificación exige estudios rigurosos sobre el impacto fiscal y en evasión.

¿Por qué el Distrito objeta la ampliación del tiempo de transbordo en el SITP?

El Distrito rechazó el artículo que planteaba ampliar directamente la ventana de transbordo de 125 a 150 minutos, argumentando que la competencia para hacer este tipo de modificaciones corresponde exclusivamente a la Administración. La Alcaldía enfatizó que tal decisión debe estar soportada en estudios técnicos, financieros y jurídicos que evalúen tanto el impacto sobre las finanzas públicas como los cambios en el comportamiento de pago de los usuarios.

¿Cómo afectaría la ampliación de la ventana de transbordo a los usuarios del SITP?

Si se ampliara la ventana de 125 a 150 minutos, los usuarios tendrían más tiempo para realizar conexiones en medio de recorridos más lentos debido a las obras en la ciudad. Esto beneficiaría especialmente a quienes viajan desde zonas periféricas y deben hacer varios transbordos, permitiéndoles evitar el pago de un pasaje adicional en trayectos largos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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