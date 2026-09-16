Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Planetario de Bogotá, conocido por ser uno de los espacios culturales y científicos más emblemáticos de la capital, ofrecerá el domingo 27 de septiembre de 2026 una innovadora sesión de Chi Kung para el público. De acuerdo con la información oficial difundida por la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la jornada tendrá lugar a las 10:00 a. m. en el domo principal, un entorno que combina tecnología inmersiva con imágenes del cielo y la Tierra, proporcionando un ambiente propicio para la actividad.

Sigue a PULZO en Discover

El Chi Kung es una práctica ancestral que integra movimientos conscientes, respiración profunda y meditación en movimiento. Esta combinación busca favorecer el equilibrio del cuerpo y de la mente, además de propiciar un estado de relajación y autoconocimiento. Según la información compartida por el Planetario de Bogotá, la sesión invita a los asistentes a desarrollar, a través de movimientos lentos y controlados, una mayor percepción corporal. Al reconocer y liberar tensiones físicas, quienes asisten pueden alcanzar estados de bienestar respaldados por la atmósfera inmersiva del domo, decorado con luces tenues y proyecciones visuales que evocan paisajes celestes y terrestres.

Al finalizar la jornada, los participantes disfrutarán de un cierre musical, acompañado de frecuencias sonoras especialmente seleccionadas para reforzar la sensación de tranquilidad y balance interior. Este detalle, según el Planetario de Bogotá, busca consolidar la experiencia integral ofrecida por la práctica del Chi Kung en un contexto urbano.

El evento hace parte de una amplia programación de actividades familiares impulsadas por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que promueve hábitos de vida saludables y la vinculación cultural de la ciudadanía con lugares icónicos de la ciudad. Para asistir a esta sesión se requiere adquirir previamente la boletería, disponible a través de los canales oficiales habilitados por el Planetario de Bogotá. El punto de encuentro es la sede del Planetario, ubicada en la calle 26B #5-93, reconocido también por ser escenario de otras iniciativas culturales y de bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la sesión de Chi Kung en el Planetario de Bogotá?

La sesión de Chi Kung se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. en el domo del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93. Este espacio inmersivo ha sido adaptado para brindar una experiencia sensorial, favoreciendo la práctica y el bienestar de los asistentes.

¿Qué es el Chi Kung y cómo se vivirá la experiencia en el Planetario de Bogotá?

El Chi Kung es una práctica milenaria que integra movimiento consciente, respiración profunda y meditación en movimiento, dirigida a lograr equilibrio y conexión corporal. Durante la sesión en el Planetario de Bogotá, los participantes realizarán movimientos lentos y ejercicios de respiración, culminando con un espacio de relajación con música y sonidos diseñados para potenciar la experiencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.