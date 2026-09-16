Por: El Espectador

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Las alcachofas, aunque a menudo pasan desapercibidas frente a otras verduras más populares, representan un alimento con destacados beneficios nutricionales y propiedades valiosas para quien busca mejorar su dieta. Según Teresa Eury, dietista del Hospital Indian River de la Cleveland Clinic en Vero Beach, Florida, las alcachofas son ricas en fibra, bajas en calorías y contienen diversas vitaminas y minerales esenciales. Es importante aclarar que, desde el punto de vista botánico, la alcachofa no es una verdura, sino el capullo de una flor.

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En términos de fibra, una alcachofa mediana cocida aporta alrededor de siete gramos, lo que representa más de la cuarta parte de la cantidad diaria recomendada para mujeres (25 gramos) y cerca de la quinta parte para hombres (38 gramos). Este contenido supera el que se encuentra en otros alimentos populares como la manzana, el brócoli cocido o la avena instantánea cocida, según datos valorados por The New York Times. Los corazones de alcachofa, por su parte, proporcionan algo menos de fibra: una porción de media taza ofrece entre tres y cuatro gramos, dependiendo de la marca. Como indica la evidencia citada por The New York Times, consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día se relaciona con un menor riesgo de enfermedades como la diabetes de tipo 2 y el cáncer colorrectal, además de contribuir a mantener presión arterial, colesterol y peso saludables.

La alcachofa también es fuente de inulina, una fibra soluble que alimenta bacterias beneficiosas en el intestino. Eury resalta que este compuesto favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a reducir la inflamación y a proteger la salud intestinal.

A nivel de macronutrientes y micronutrientes, una alcachofa mediana provee 3,5 gramos de proteína por solo 64 calorías, superando a muchas otras verduras. Además, destaca su aporte de folato, vitamina fundamental para la síntesis del ADN y el adecuado desarrollo del embarazo. De acuerdo con Nate Wood, director de medicina culinaria de la Facultad de Medicina de Yale, las alcachofas también contienen vitamina K, cobre, magnesio y vitamina C, todos elementos clave para funciones esenciales como la salud ósea, inmunidad, función neuromuscular y protección antioxidante.

Sobre su preparación, Eury sugiere disfrutar el proceso: las “hojas” o brácteas pueden mojarse en salsas, y el corazón se considera la parte más apreciada. Es recomendable acompañar la alcachofa con una fuente de grasa moderada para favorecer la absorción de la vitamina K —eso sí, sin excederse. Wood prefiere corazones de alcachofa enlatados por su practicidad y los añade a diferentes platos como ensaladas y pastas. Quienes usen anticoagulantes deben consultar a su médico antes de aumentar su consumo debido a la vitamina K presente en este alimento.

¿Cuáles son los principales nutrientes de la alcachofa y para qué sirven?

La alcachofa destaca por su aporte de fibra, inulina (fibra soluble), proteínas, folato, vitamina K, magnesio, cobre y vitamina C. Estos nutrientes contribuyen a la salud intestinal, ayudan a disminuir riesgos de enfermedades crónicas, favorecen la función del sistema inmunitario, óseo y nervioso, y protegen las células del daño oxidativo.

¿Cuál es la mejor forma de comer alcachofas y qué precauciones se deben considerar?

La forma más tradicional es retirar las brácteas y disfrutar la carne de las hojas mojadas en salsa, reservando el corazón como la parte más valorada. Es posible adquirir corazones enlatados para mayor comodidad. Se aconseja moderar la cantidad de grasas añadidas y consultar a un médico si usted toma anticoagulantes, ya que la vitamina K de la alcachofa puede interferir con estos medicamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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