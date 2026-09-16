Por: El Espectador

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La diplomática colombiana María Consuelo Araújo presentó recientemente sus credenciales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval, formalizando su papel como embajadora de Colombia en Washington. Este acto simbólico representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la relación bilateral, especialmente en momentos en los que se priorizan temas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Durante la breve reunión, ambos países ratificaron su compromiso con estos ejes, elementos que han guiado históricamente el diálogo entre Bogotá y Washington, como lo reporta El Espectador.

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El encuentro cobra especial relevancia tras la visita que realizara el Secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla el 8 de septiembre, donde junto al presidente Abelardo de la Espriella se establecieron acuerdos en materia de energía nuclear, minerales raros y seguridad. Posteriormente, Araújo participó en Washington en la primera reunión del Escudo de las Américas, una iniciativa liderada desde la Oficina Oval cuyo propósito es combatir el narcotráfico y las organizaciones armadas en la región. Según declaraciones de De la Espriella, este organismo tendrá su sede en Medellín, Antioquia.

Luego del acto de entrega de credenciales, Araújo expresó en nombre del presidente colombiano el agradecimiento por el apoyo norteamericano tras una reciente tragedia en Colombia y compartió el objetivo prioritario de devolver la seguridad a todo el territorio nacional. En palabras de la embajadora, la seguridad es un “propósito que trasciende nuestras fronteras” y representa la base para avanzar en la reconstrucción económica, el impulso del comercio, el fortalecimiento de la seguridad compartida y la promoción de la estabilidad regional.

Sin embargo, la relación diplomática se ve tensionada por la decisión del Departamento de Estado de mantener suspendida la certificación de Colombia en la política antidrogas. Según El Espectador, este punto se sustenta en datos presentados por el gobierno de Gustavo Petro, que motivaron la revocatoria de la certificación en 2025 y su mantenimiento hasta por lo menos 2027. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reconoció que ambas naciones están comprometidas con combatir los cultivos ilícitos y que la suspensión responde a la falta de acciones concretas en el gobierno pasado, situación que ahora buscan corregir.

En este contexto, la agenda bilateral se intensificará la próxima semana con una serie de reuniones entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y ministros colombianos con delegados estadounidenses para tratar temas de seguridad, comercio e inversión, además de la participación colombiana en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Por qué la certificación antidrogas de Colombia fue suspendida por Estados Unidos?

La suspensión de la certificación antidrogas es resultado de datos presentados por el gobierno de Gustavo Petro, que sirvieron de base a la administración Trump para revocar dicha certificación en 2025 y extender la medida hasta, al menos, 2027, según información del Departamento de Estado. La razón principal señalada es la inacción del gobierno anterior en la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué es la iniciativa Escudo de las Américas y cuál es su objetivo?

Escudo de las Américas es una iniciativa liderada desde la Casa Blanca, con la cual Estados Unidos y aliados regionales buscan fortalecer la lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras armadas. De acuerdo con declaraciones del presidente De la Espriella citadas por El Espectador, su sede en Colombia será en Medellín y actuará como eje de las acciones conjuntas en seguridad regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.