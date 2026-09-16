La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la eventual responsabilidad del expresidente Gustavo Petro en el caso de la muerte de Kevin Acosta, el menor de siete años que murió en febrero de 2026 tras complicaciones asociadas a su hemofilia.

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El documento de la Fiscalía tiene 11 páginas y fue fechado el 3 de agosto de 2026. Allí se pide estudiar, entre otros asuntos, la posible divulgación no autorizada de información contenida en la historia clínica del menor. La remisión incluye la posible responsabilidad por la divulgación de esos datos y por hechos relacionados con la intervención de la Nueva EPS.

La fiscal 51 de Responsabilidad Médica y Otros señala que los elementos recopilados permitirían examinar la posible comisión de delitos como violación agravada de datos personales y homicidio culposo. La compulsa, sin embargo, no equivale por sí misma a una declaración de responsabilidad penal contra Petro: corresponde a la Comisión de Acusación determinar si procede una investigación dentro de sus competencias.

Uno de los puntos señalados está relacionado con las declaraciones públicas de Petro después de la muerte del menor. Según la Fiscalía, el entonces mandatario habría divulgado apartes de la historia clínica y cuestionado decisiones atribuidas a la madre de Kevin. En el documento se lee: “Pretendiendo justificar con esa afirmación, las fallas de la Nueva EPS, señaló que la madre del menor se negó a la intervención quirúrgica, nuevamente endilgando responsabilidades inexistentes y divulgando diferentes apartes de la historia clínica del menor”.

Además, la Fiscalía cuestiona la forma en que se presentó públicamente la información médica del niño. Uno de los apartes del oficio sostiene: “Acomodó la información a su conveniencia”. La Fiscalía considera que la historia clínica tenía carácter reservado y que su divulgación requería autorización, asunto que ahora deberá ser analizado por la instancia competente.

En paralelo, la entidad también investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin. El menor padecía hemofilia A severa y el expediente contempla posibles responsabilidades de personas vinculadas con su atención médica y con la Nueva EPS. La Fiscalía ha solicitado actuaciones contra otros funcionarios dentro de esta investigación.

Finalmente, el oficio solicita a la Comisión de Acusación estudiar la eventual responsabilidad de Petro frente a las decisiones tomadas durante la intervención de la Nueva EPS. El documento también señala que la Fiscalía continúa recopilando elementos para establecer responsabilidades por la muerte del menor. La información que sustenta la compulsa permanece bajo reserva legal.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.