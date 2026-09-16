Por: EL PILON SA

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Un día después de su presentación oficial ante Donald Trump en la Casa Blanca, María Consuelo Araújo, la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, se refirió a la decisión de Washington de mantener la descertificación del país en la lucha contra las drogas por segundo año consecutivo. Según información entregada por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la determinación, oficializada el 15 de septiembre para el año fiscal 2027, incluye a Colombia junto a Afganistán, Bolivia y Birmania como naciones que “fallaron demostrablemente” en sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, según el Gobierno estadounidense.

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Washington aclara que estar en la lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas no implica necesariamente una falta de cooperación, ya que factores económicos y geográficos también influyen. Sin embargo, el rótulo de “falló demostrablemente”, utilizado para Colombia en 2026, sí representa un juicio directo sobre la efectividad de su política antidrogas durante el último año. Trump señaló que el país permanece bajo esa categoría por la “incompetencia y el caos” que achaca al Gobierno anterior, liderado por Gustavo Petro, calificando la situación como un “reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, según el análisis político de la embajadora Araújo.

En el balance presentado, la diplomacia colombiana reporta cambios desde la posesión del actual presidente Abelardo De La Espriella. Araújo detalló cifras como 17.147 capturas, 75.613 kilogramos de estupefacientes incautados, 463 sometimientos y 73 extradiciones aprobadas en los primeros 36 días de gobierno. Además, la nueva administración se comprometió con una ofensiva sobre todos los eslabones del narcotráfico, desde erradicación de cultivos hasta el desmantelamiento de las rutas y estructuras financieras, implementando modalidades legales y operaciones en zonas estratégicas.

No obstante la calificación negativa, Trump determinó que Colombia seguirá recibiendo asistencia, al considerarlo fundamental para los intereses estadounidenses, una excepción prevista en la legislación de ese país. Este mecanismo ya operó en la descertificación previa de septiembre de 2025. La embajadora Araújo subrayó que los recientes acuerdos logrados con Estados Unidos orientarán la colaboración operativa, judicial y el control estatal en zonas afectadas por el narcotráfico durante el próximo año.

Por ahora, la descertificación se convierte en uno de los desafíos clave de la nueva embajadora en Washington, quien intentará revertirla mostrando resultados concretos durante los próximos doce meses, buscando que Estados Unidos revise nuevamente la clasificación a futuro.

¿Qué consecuencias tiene que Colombia siga “descertificada” en la lucha antidrogas por Estados Unidos?

La descertificación implica una evaluación negativa de la política antidrogas colombiana por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en este caso no supone la suspensión automática de la asistencia estadounidense, ya que el presidente Donald Trump consideró vital continuar con la ayuda por los intereses nacionales de su país, de acuerdo con información de la Embajada de Colombia y el comunicado oficial estadounidense.

¿Qué significa la calificación de “falló demostrablemente” en materia antidrogas según Estados Unidos?

La expresión “falló demostrablemente” significa que, según el Gobierno de Estados Unidos, Colombia no cumplió de forma suficiente sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico durante el periodo evaluado. Esta calificación implica un juicio más estricto que el de “país de tránsito o producción”, pues depende de una valoración sobre los resultados concretos de los esfuerzos antidrogas realizados en el último año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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