Por: El Espectador

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La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una aclaración fundamental respecto a la vacancia judicial, periodo de vacaciones colectivas comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero en los despachos judiciales. Según la sentencia C-300 de 2026, cuya ponencia estuvo a cargo del conjuez Luis Hernando Parra Nieto, este receso no puede ser un obstáculo para la revisión de decretos legislativos expedidos en el marco de un estado de excepción. Así lo determinó la Sala de Conjueces integrada, además, por Antonio Felipe Barreto Rozo, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Diana Durán Smela y Álvaro Andrés Motta Navas, a quienes se sumaron en la decisión los conjueces Mauricio Alfredo Plazas Vega, Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Es importante señalar que los magistrados Bastidas Bárcenas y Santofimio Gamboa añadieron aclaraciones a su voto.

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El pronunciamiento surge a raíz de una demanda interpuesta por el ciudadano Daniel Eduardo Romero Vitola, quien argumentó que la supresión de la vacancia judicial no elimina el derecho de los funcionarios judiciales a las vacaciones. En sus palabras: "La eliminación de la 'vacancia judicial' no implica la supresión del derecho de los funcionarios judiciales a disfrutar de vacaciones, sino que permite la implementación de un sistema de vacaciones colectivas por turnos o bloques, de una manera que no conlleve la afectación en la prestación del servicio, es decir, que garantice la continuidad del servicio mientras se respeta el descanso de los funcionarios". Según la demanda, la legislación actual —Ley 31 de 1971 y Decreto 546 de 1971— regula las vacaciones colectivas en la Rama Judicial.

Tras estudiar el caso, la Corte declaró la constitucionalidad de las normas vigentes sobre la vacancia judicial, pero estableció un límite claro: este periodo no puede suspender funciones esenciales, como la revisión automática de los decretos legislativos expedidos en estados de excepción. La discusión cobró especial relevancia tras el decreto de emergencia económica anunciado por el gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025, justo cuando el alto tribunal se encontraba de vacaciones. Esta situación generó inquietudes en torno a la posibilidad de ejercer un control inmediato sobre las medidas legislativas adoptadas en ese contexto, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

¿Qué significa vacancia judicial y cómo afecta la revisión de decretos en Colombia?

La vacancia judicial es el periodo de vacaciones colectivas en la Rama Judicial de Colombia, usualmente del 20 de diciembre al 10 de enero. Según la Corte Constitucional, este receso no debe interrumpir la revisión de decretos legislativos expedidos por el Gobierno durante estados de excepción, por lo que, ante una emergencia, el alto tribunal debe mantener sus funciones activas para garantizar el control constitucional.

¿Por qué la Corte Constitucional hizo esta aclaración sobre las vacaciones colectivas?

La aclaración se produjo tras una demanda que cuestionó si las normas sobre vacancia judicial impedían el control constitucional durante emergencias. El caso ganó relevancia debido a la emergencia económica decretada durante las vacaciones en 2025, y sirvió para establecer que el receso no puede afectar funciones esenciales como la revisión de decretos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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