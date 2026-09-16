La cobertura de un accidente de tránsito terminó en una segunda tragedia en Los Ángeles, Estados Unidos. Un helicóptero de noticias que sobrevolaba el sector de Chatsworth para informar sobre un choque entre un bus y una camioneta SUV se estrelló la noche del martes 15 de septiembre.

Sigue a PULZO en Discover

El siniestro dejó tres personas fallecidas, entre ellas la periodista aérea Eliana Moreno, quien trabajaba para NBC4 y Telemundo 52, y el piloto George Marciniw. Una tercera víctima se encontraba en tierra al momento del impacto. Dos personas más fueron trasladadas a centros médicos.

(Lea también: Avión en el que viajaba famoso cantante terminó incendiado tras salirse de la pista: iba con todo su equipo)

El helicóptero, conocido como NewsChopper4 y operado por Angel City Air, se encontraba realizando la cobertura aérea de un accidente ocurrido horas antes en Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

Lee También

Ese primer siniestro involucró un autobús de Metro y una camioneta SUV y dejó varias víctimas mortales y personas heridas. Mientras diferentes medios cubrían la emergencia desde el lugar, el helicóptero de NBC4 y Telemundo 52 comenzó a transmitir imágenes desde el aire.

Poco antes de las 7:00 de la noche, la aeronave perdió contacto y terminó estrellándose en el estacionamiento de un establecimiento comercial, entre dos edificios. El impacto provocó un incendio que afectó varios vehículos y contenedores de almacenamiento. Más de 70 bomberos participaron en las labores de emergencia y control de las llamas.

Testigos contaron que observaron al helicóptero desplazarse de manera inusual antes de perder altura. Sin embargo, las causas del accidente todavía no han sido establecidas oficialmente.

¿Quién era Eliana Moreno?

Eliana Moreno era una periodista especializada en cobertura aérea de noticias y una de las caras conocidas de las transmisiones de NBC4 y Telemundo 52 en el sur de California.

THIS IS WHAT NBC’S “BREAKING NEWS HELICOPTER” LOOKED LIKE FROM THE INSIDE NBC4 Los Angeles reporter Eliana “Eli” Moreno and pilot George Marciniw were identified as the two people aboard the station’s helicopter when it crashed Tuesday night in Chatsworth, Los Angeles. The deadly crash killed three people, leaving colleagues and viewers mourning the loss. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 16, 2026

Nacida en el condado de Orange, Moreno estudió periodismo televisivo y ciencias políticas en Chapman University, donde se graduó en 2010. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air y posteriormente trabajó para diferentes medios de comunicación de California.

Durante su carrera se encargó de cubrir desde el aire diferentes acontecimientos de alto impacto en Los Ángeles, entre ellos incendios, persecuciones policiales y otras emergencias. Moreno y Marciniw trabajaban juntos desde 2023 y, de acuerdo con NBC Los Ángeles, habían acumulado cientos de horas de vuelo durante sus coberturas. La periodista era conocida en redes sociales como “Eli in the heli”.

La periodista también era una figura cercana para la audiencia hispana de la región debido a sus apariciones en Telemundo 52, además de su trabajo para NBC4. La noticia tuvo un fuerte impacto dentro de las salas de redacción de las dos cadenas. Durante una emisión en vivo, la presentadora Colleen Williams confirmó que el helicóptero pertenecía a NewsChopper4 y que la tripulación había fallecido.

NBC4 y Telemundo 52 expresaron posteriormente sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las víctimas. Colegas de Moreno también la recordaron como una periodista comprometida con su trabajo y con una estrecha relación con la comunidad a la que informaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telemundo 52 (@telemundo52)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron las investigaciones para establecer qué ocurrió con la aeronave.

Los investigadores deberán analizar los restos del helicóptero, sus registros de mantenimiento y las comunicaciones previas al accidente, entre otros elementos.

(Lea también: Rescatistas descienden desde el aire a zona donde estaría avioneta desaparecida en Chocó)

Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre la causa del desplome, por lo que cualquier hipótesis sobre una eventual falla mecánica u otro factor debe ser considerada preliminar hasta que avance la investigación.

La tragedia deja así una doble emergencia en Chatsworth: primero, el accidente entre el bus y la camioneta que motivó la cobertura periodística; y posteriormente, el siniestro del helicóptero que terminó con la vida de la periodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una persona que se encontraba en tierra.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.