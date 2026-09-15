Momentos de angustia vivieron el cantante brasileño Rey Vaqueiro y su equipo cuando el avión en el que viajaban sufrió un accidente durante el aterrizaje. La aeronave se salió de la pista el domingo 13 de septiembre y posteriormente terminó incendiándose.

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El hecho quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y mostraron las condiciones en las que quedó el avión. Las imágenes causaron preocupación entre los seguidores del artista, quienes rápidamente buscaron información sobre lo ocurrido con los pasajeros.

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Accidente de Rey Vaqueiro: qué pasó con el cantante y los pasajeros

En la aeronave viajaban ocho personas, entre integrantes del equipo de Rey Vaqueiro y los pilotos. Tras el incidente, todos lograron abandonar el avión, mientras recibían atención médica para determinar su estado después del accidente.

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🇧🇷 BRAZIL BREAKING: A Cessna jet registered PP-WMO, carrying Brazilian forró singer Rey Vaqueiro, overshot a private airstrip in Parelhas, Rio Grande do Norte. The plane slid down an embankment and both engines erupted in flames. Brazilian firefighters contained the blaze… — Bella (@stockbella) September 13, 2026

La tranquilidad llegó posteriormente para los seguidores del cantante, pues el propio Rey Vaqueiro compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que confirmó que él y las demás personas involucradas estaban bien y permanecían bajo atención médica.

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El comunicado precisó que los pasajeros continuaban con exámenes y evaluaciones médicas luego del accidente. Los pilotos y miembros del equipo también lograron salir de la aeronave y quedaron bajo valoración de profesionales de la salud.

El accidente volvió a poner al artista brasileño en el centro de la conversación. Rey Vaqueiro, cuyo nombre es David Linhares Pereira de Sousa, tiene 26 años y es cantante y compositor. Su carrera está relacionada con géneros como el forró de vaquejada y el piseiro, populares en el noreste de Brasil.

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Entre las canciones asociadas con el artista aparecen ‘Alô Amor’ y ‘Como é que Desama’, además de colaboraciones como ‘Vaqueira Testada’, junto a Iguinho e Lulinha. Su nombre tomó fuerza nuevamente en septiembre de 2026 debido al accidente y a las imágenes que dejaron en evidencia el estado en que terminó la aeronave.

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