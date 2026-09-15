Una historia que parecía haber quedado en el pasado volvió a llamar la atención luego de que Jorge Rausch contara un detalle que hasta ahora no había tenido tanta exposición sobre la visita de Gustavo Petro a Panamá en 2024.

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El chef habló del tema durante una conversación con Eva Rey y dejó claro que tenía una referencia cercana sobre el lugar donde ocurrió parte del episodio. Según explicó, el restaurante en cuestión pertenece a uno de sus socios y allí coincidió el entonces presidente con la mujer que apareció junto a él durante aquel viaje.

La novedad está en la frecuencia de esas visitas. Rausch aseguró que Petro no acudió una sola vez al establecimiento, sino que estuvo allí en dos oportunidades acompañado por la misma persona.

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“Estuvo dos veces en ese restaurante con la persona que lo encontraron”, afirmó el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ durante la entrevista.

El comentario surgió en medio de una conversación más amplia en la que Rausch también habló de las críticas que recibe en redes sociales y de sus diferencias con el exmandatario. Fue en ese contexto cuando terminó refiriéndose a aquel episodio ocurrido en territorio panameño.

¿Quién era la mujer que apareció con Gustavo Petro en Panamá?

El episodio al que hizo referencia Rausch ocurrió durante el viaje que Petro hizo a Panamá para asistir a la posesión de José Raúl Mulino como presidente de ese país.

En medio de esa visita circularon imágenes del entonces mandatario caminando tomado de la mano con una mujer por el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá. Las fotografías y videos rápidamente pusieron el foco sobre la identidad de la acompañante.

Con el paso del tiempo, distintas publicaciones identificaron a la mujer como Vanessa Cortés Carmona. La Silla Vacía publicó una investigación en la que citó a funcionarios que la identificaron como pareja de Petro, aunque esa relación no fue confirmada públicamente por ninguno de los dos.

Ese punto resulta importante frente a la nueva declaración de Rausch: lo que el chef afirmó es que Petro acudió dos veces al restaurante de su socio junto a la misma mujer, pero su relato no establece por sí solo cuál era la naturaleza del vínculo entre ambos.

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Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.