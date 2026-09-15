Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

A través de sus redes sociales, Maluma anunció a sus seguidores que nació su segundo hijo. Con una foto a blanco y negro junto a Susana Gómez, su pareja, el cantante paisa dio la feliz noticia a sus seguidores y, además, reveló el nombre del recién nacido: Orión Londoño Gómez, quien nació el lunes 14 de septiembre.

Sigue a PULZO en Discover

El artista Juan Luis Londoño no agregó más detalles en la publicación, pero la sola imagen demuestra la felicidad de la familia Londoño Gómez por la llegada de este nuevo integrante. Orión se convierte en el segundo hijo de la pareja paisa, luego de que París, su primogénita, en marzo de 2024.

La publicación se hizo viral rápidamente recibiendo miles de ‘Me gusta’ y cientos comentarios con felicitaciones para ellos por la llegada de su segundo bebé. “El verdadero Maluma baby”; “El pequeño gigante”; “Ay somos tías otra vez”; “El verdadero ‘Felices los 4′”; “El verdadero Pretty Boy”, le escriben sus seguidores.

¿Quién es Susana Gómez, pareja de Maluma?

Susana Gómez, y al igual que el cantante, nació en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia. Tiene 32 años y es arquitecta graduada de la Universidad de Los Andes. Ha trabajado en varios proyectos de construcción y actualmente maneja un emprendimiento de joyería. Estuvo casada hasta inicios del año 2021, y aunque maneja su vida alejada de la farándula, Susana se conoce con Maluma desde que eran jóvenes, cuando construyeron una valiosa amistad que con el tiempo se transformó en algo más.

Maluma y Shakira lanzarán nueva canción juntos

A través de sus perfiles en redes sociales, ambos artistas estuvieron dando algunas pistas sobre un anuncio emocionante; sin embargo, la audiencia de ambos tenía una expectativa total sobre lo que vendría, pero no un junte entre los dos después de ocho años. En un principio, el cantante antioqueño Maluma generó intriga en sus perfiles oficiales al publicar un mensaje directo pero reservado: “Mañana anuncio nueva colaboración”. Este comentario desató de inmediato una ola de especulaciones respecto a quién sería la figura que lo acompañaría en su próximo trabajo musical.

Tras el emocionante anuncio en sus redes sociales, los artistas realizaron una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram en la que mostraron una imagen promocional con la palabra ‘Agua’, que es el nombre de esta nueva canción y la bandera de Colombia. De acuerdo con lo revelado por los propios artistas en sus plataformas digitales, la canción estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo jueves 17 de septiembre.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.