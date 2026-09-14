El folclor vallenato tradicional tiene motivos de celebración con el lanzamiento de una producción que promete sacudir los cimientos del género. Se trata de “El Elegido”, el ambicioso trabajo discográfico con el que el reconocido verseador Siervo Dueñas y Daniel Paternina se unen para entregarle al público una propuesta cargada de autenticidad, letras profundas y un respeto absoluto por las raíces musicales que construyeron la historia del Caribe colombiano.

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Para quienes siguen de cerca la trayectoria de Dueñas, su nombre evoca de inmediato aquel inolvidable y recordado enfrentamiento de piquería en Tierralta (Córdoba) frente al maestro Iván Zuleta, un duelo de versos improvisados que quedó grabado en la memoria de los fanáticos y cuyas imágenes continúan acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales como YouTube. Lejos de quedarse en la nostalgia de aquellos versos memorables, el artista da ahora un paso determinante en su carrera artística al apostar por un álbum concebido bajo una premisa clara: devolverle el protagonismo absoluto a las grandes canciones.

“El Elegido” no es un proyecto casual. Los compositores más influyentes y respetados de la industria vallenata decidieron entregar sus obras y depositar su confianza en la voz de Dueñas para abanderar esta nueva etapa. El repertorio de lujo incluye piezas magistrales de plumas legendarias como Aurelio “Yeyo” Núñez, Jorge “Pitufo” Valbuena, Fabián Corrales, Rolando Ochoa, Rafael Manjarrez y Jhon Mindiola, consolidando un tejido musical que emula las históricas alianzas de los juglares.

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Uno de los momentos más emotivos y significativos de esta producción es la inclusión del tema “Todo por nada”, una composición del inolvidable Luis Egurrola, quien antes de su fallecimiento legó esta obra para que formara parte fundamental del disco. Asimismo, sobresalen canciones llamadas a convertirse en éxitos populares como “La Mujer Maravilla”, autoría de Yeyo Núñez, y “Como dijo el Chavo”, de Jhon Mindiola, temas que conectan de manera directa con el sentir, las vivencias cotidianas y la picardía del pueblo.

Con un tracklist cuidadosamente seleccionado que incluye colaboraciones y arreglos de alto nivel con figuras como Manuel Julián Martínez y Alex Martínez, “El Elegido” se perfila como un manifiesto en defensa de la identidad vallenata. Siervo Dueñas demuestra así que el talento de los verseadores trasciende las tarimas de los festivales, consolidándose en el estudio de grabación como el heredero de una estirpe musical que se niega a perder su esencia.

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