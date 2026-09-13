Una lamentable tragedia vial enlutó las carreteras del departamento de Santander en la madrugada de este domingo 13 de septiembre, luego de que se registrara un violento choque entre una motocicleta y un autobús de servicio público que transportaba a los integrantes de la agrupación del reconocido cantante vallenato Martín Elías Jr. El siniestro vial, que cobró la vida de los dos ocupantes del vehículo menor, generó conmoción tanto en la región como entre los seguidores del joven artista debido a las circunstancias en las que se presentaron los hechos.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades de tránsito y reportada por diversos medios locales, el accidente ocurrió entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana sobre el kilómetro 7 de la vía nacional que comunica a los municipios de Puente Nacional con Barbosa. El autobús implicado se desplazaba por el corredor vial de regreso a su destino tras haber cumplido con una presentación musical la noche anterior en la ciudad de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, un evento que el propio artista había documentado previamente a través de sus redes sociales.

Frente a las causas que originaron la colisión, el capitán José Javier Caballero, comandante de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía Nacional, indicó que los peritajes iniciales apuntan a una presunta imprudencia por parte de los motociclistas. Según el reporte entregado por el oficial, una motocicleta en la que se movilizaban dos personas habría invadido de manera repentina el carril por el cual transitaba reglamentariamente el bus de la agrupación vallenata, desencadenando el fuerte impacto del que no lograron ponerse a salvo.

Como consecuencia directa del fuerte choque, los dos tripulantes de la motocicleta perdieron la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala, de 26 y 27 años de edad, respectivamente, cuyos cuerpos fueron trasladados por personal de criminalística para adelantar los actos urgentes y las labores forenses correspondientes.

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Por su parte, la Policía de Tránsito continuará adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer con total precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a las que haya lugar. Dentro de las primeras versiones recopiladas por los investigadores también se ha mencionado de manera preliminar la posible participación de los motociclistas en actividades de carreras clandestinas en la zona, una hipótesis que deberá ser corroborada o descartada en el transcurso del proceso. Hasta el momento de la publicación de esta noticia, ni el cantante Martín Elías Jr. ni los voceros de su agrupación musical se han pronunciado de manera pública sobre el trágico suceso.