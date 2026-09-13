Por: El Espectador

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La Aeronáutica Civil de Colombia activó este domingo un operativo especial para localizar una avioneta que desapareció mientras realizaba una ruta entre Condoto, en el departamento del Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, ubicado en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información oficial de la Aerocivil, la aeronave involucrada corresponde a un Cessna T206, identificado con la matrícula HK4985, y está al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Dentro de la avioneta viajaban cinco personas, repartidas entre el piloto y cuatro pasajeros.

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La última vez que se tuvo contacto con la aeronave fue a las 9:23 de la mañana. Posteriormente, se recibió una señal de emergencia que se localizó en la región del Cerro Tatamá, una zona montañosa que conecta los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Debido a las condiciones del terreno, consideradas complicadas y de difícil acceso, la Aeronáutica Civil coordinó sus esfuerzos de búsqueda junto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y distintos organismos de socorro. Los equipos de rescate intentan alcanzar el punto donde se activó la señal para ubicar la aeronave desaparecida y, de esta manera, verificar el estado de sus ocupantes.

Por su parte, los investigadores de la Aeronáutica Civil se encuentran preparados para ingresar a la zona en cuanto las condiciones lo permitan. El propósito es determinar las eventuales causas del incidente y esclarecer lo que sucedió durante el vuelo. Hasta el momento, las autoridades no han logrado confirmar el paradero exacto de la avioneta ni el estado de las cinco personas que se encontraban a bordo.

Según el reporte de la Aerocivil, el operativo se mantiene activo y las labores de búsqueda continúan, sin que hasta ahora se haya podido establecer contacto con la aeronave o sus ocupantes. La situación se mantiene en desarrollo mientras los equipos intensifican sus tareas en la zona donde se perdió la señal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con la avioneta Cessna T206 perdida entre Chocó y Bogotá?

La Aeronáutica Civil confirmó que el contacto con la avioneta modelo Cessna T206, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, se perdió a las 9:23 a. m. Luego, se recibió una señal de emergencia en el área del Cerro Tatamá. Aunque las autoridades coordinaron un operativo con apoyo de la Policía, el Ejército y organismos de socorro, aún no han podido ubicar el sitio exacto ni informar sobre el estado de las cinco personas a bordo.

¿Dónde está el Cerro Tatamá y por qué es de difícil acceso para las labores de rescate?

De acuerdo con la información suministrada en el reporte, el Cerro Tatamá está ubicado en la zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Se trata de un territorio montañoso y de difícil acceso, lo que complica la llegada de los equipos de rescate al punto donde la aeronave activó la señal de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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