Una situación de máxima alerta se vive en el espacio aéreo colombiano luego de que la Aeronáutica Civil confirmara la pérdida de comunicación con una aeronave privada que cubría una ruta nacional y de la cual, hasta el momento, se desconoce su paradero exacto, encendiendo las alarmas de los organismos de socorro y rescate en el territorio nacional. El suceso ha movilizado a diferentes instituciones del Estado en una carrera contrarreloj para tratar de ubicar la traza del aparato y salvaguardar la vida de sus ocupantes en medio de una zona montañosa de muy difícil acceso.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades aeronáuticas, la aeronave implicada es una avioneta tipo Cessna T206, la cual se encontraba identificada con la matrícula HK4985. El itinerario inicial de vuelo contemplaba cubrir el trayecto comprendido entre el aeropuerto de Condoto, en el departamento del Chocó, y la zona de influencia del VOR de Pereira, un punto estratégico desde el cual la tripulación continuaría su viaje hacia el centro del país. Sin embargo, los radares y las torres de control perdieron todo tipo de contacto con el aparato exactamente a las 9:23 de la mañana de este domingo, interrumpiendo de forma abrupta las transmisiones de radio y los reportes de posición habituales.

La información preliminar detallada por la entidad revela que a bordo de la aeronave viajaban un total de cinco personas, discriminadas entre un piloto encargado de la maniobra y cuatro pasajeros que se dirigían en vuelo comercial privado hacia el aeropuerto de Guaymaral, ubicado al norte de la ciudad de Bogotá. Minutos después de que se registrara la última comunicación formal con la torre de control, los sistemas de seguridad de la aeronave activaron de manera automática la radiobaliza de emergencia, una señal electrónica que permitió fijar una zona aproximada de búsqueda en las inmediaciones del Cerro Tatamá, un agreste y montañoso sector caracterizado por sus complejas condiciones geográficas y climáticas que dificultan las labores terrestres.

Ante este panorama crítico, la Aeronáutica Civil informó que se pusieron en marcha de manera inmediata todos los protocolos de búsqueda y salvamento bajo el sistema SAR. Las labores de coordinación e incursión en el terreno están siendo apoyadas de forma articulada por unidades de la Policía Nacional, efectivos del Ejército Nacional y diversos organismos de socorro de la región, quienes se han desplazado con equipos especializados hacia el área montañosa para intentar penetrar la espesa vegetación y dar con el punto exacto del posible impacto o aterrizaje forzoso.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades señalaron que se mantiene total incertidumbre sobre el estado de salud y la condición actual de los cinco ocupantes que viajaban en la aeronave. Los equipos de rescate operan bajo estrictas condiciones de precaución debido a lo inhóspito del terreno, mientras que la central de operaciones de la Aeronáutica Civil aseguró que continuará emitiendo boletines e informes oficiales a la opinión pública conforme avancen las horas y se logren mayores avances en las operaciones de localización desplegadas en el occidente colombiano.