Momento de gran tensión y zozobra vivieron en las últimas horas los habitantes del sector de Granada, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, luego de que se registrara un violento ataque contra una patrulla de la Policía Nacional que adelantaba labores de vigilancia y control rutinario en la zona. El hecho encendió las alarmas de las autoridades locales ante posibles acciones que alteren el orden público en el departamento, según informó Blu Radio.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por los voceros de la institución, los hechos se presentaron específicamente en la intersección de la calle 42 con carrera 33. En ese punto, sujetos hasta el momento desconocidos interceptaron el vehículo oficial y lanzaron un artefacto explosivo directamente contra el automotor en el que se movilizaban los uniformados. La detonación provocó importantes daños materiales, concentrándose principalmente en la parte delantera del vehículo policial.

A pesar de la gravedad del atentado y la potencia del elemento detonado, las autoridades confirmaron una noticia alentadora: por fortuna, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia de la explosión. Los uniformados que tripulaban la patrulla lograron ponerse a salvo y reportar la emergencia de manera inmediata a las centrales de comando, evitando una tragedia mayor en medio de una zona residencial y comercial muy concurrida por la ciudadanía.

Ante la magnitud de lo sucedido y con el fin de contrarrestar cualquier intento de desestabilización en el municipio vallecaucano, la administración local y la cúpula de la fuerza pública convocaron de urgencia a un consejo de seguridad. Dicha reunión se extendió hasta altas horas de la noche, tiempo durante el cual las autoridades analizaron a fondo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el atentado. Como resultado de este espacio de concertación, se adoptaron decisiones estratégicas orientadas a reforzar la seguridad, incrementar el pie de fuerza y redoblar los patrullajes preventivos en diferentes sectores vulnerables de Palmira.

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Paralelamente, un equipo especial de inteligencia y de investigación criminal de la Policía Nacional asumió el caso de forma prioritaria. Los investigadores se encuentran recolectando material probatorio, analizando cámaras de seguridad del sector y escuchando testimonios para lograr identificar, ubicar y capturar a los responsables de este atentado con explosivos. Las autoridades buscan establecer con precisión quiénes estarían detrás de esta acción criminal y esclarecer las motivaciones que impulsaron el ataque contra la fuerza pública en esta región del país.