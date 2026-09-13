Por: Portal Bogotá

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Bogotá refuerza su papel como epicentro latinoamericano de la ciencia y la cooperación internacional, al fungir como sede del XIV Congreso Latinoamericano de Entomología y el 53º Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología (SOCOLEN). Este importante evento, que se desarrolla del lunes 14 al viernes 18 de septiembre, fue gestionado para la ciudad por el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, destacando la capacidad de la capital para acoger encuentros altamente especializados, de acuerdo con información oficial citada por Bogotá.gov.co.

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La entomología, disciplina central de esta cita académica, tiene efectos muy concretos y cotidianos: según los organizadores, es la base científica para el estudio de polinizadores esenciales en la producción de alimentos, la gestión de plagas agrícolas, la protección de la biodiversidad y el análisis de enfermedades transmitidas por insectos. Bajo el lema “Construyendo puentes para el mundo”, la Pontificia Universidad Javeriana es anfitriona de investigadores, docentes, estudiantes y expertos que compartirán hallazgos científicos, fomentando nuevas alianzas y fortaleciendo la cooperación en América Latina.

El programa académico refleja la magnitud e importancia del evento, con siete conferencias magistrales, 20 simposios y cerca de 400 presentaciones orales y en póster, además de cursos previos y posteriores al congreso, concursos y otras actividades académicas. Más allá del interés propio de la entomología, los conocimientos compartidos tienen aplicaciones estratégicas en agricultura, seguridad alimentaria, conservación ambiental, salud pública y manejo de plagas, así como en temas de ecología y cambio climático, como señalaron fuentes oficiales.

La llegada de este congreso a Bogotá trasciende lo académico; representa una oportunidad única para proyectar las capacidades científicas y de investigación de la ciudad en redes internacionales. Según Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, “la llegada de este congreso demuestra la capacidad de Bogotá para atraer reuniones internacionales altamente especializadas y, al mismo tiempo, conectar el conocimiento que se produce en la ciudad con grandes conversaciones globales”. El objetivo es que el impacto de estos encuentros perdure más allá de los días del evento, con conexiones y oportunidades que beneficien a la ciudad.

Este congreso, cuya historia se remonta a 1971 en Cusco, Perú, y que ha recorrido países como Argentina, Brasil, Venezuela y México, tiene por primera vez a Colombia como sede, consolidando a Bogotá como destino clave para reuniones científicas y académicas de talla internacional. El Bureau de Convenciones, parte de Invest in Bogotá, se encarga de apoyar la organización de estos encuentros, facilitando espacios, contactos y beneficios para maximizar el impacto en la ciudad.

¿Qué es la entomología y cuáles son sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana?

La entomología es la ciencia encargada del estudio de los insectos, cuyas aplicaciones prácticas abarcan el análisis y control de plagas agrícolas, la protección de polinizadores que inciden en la producción de alimentos, la preservación de la biodiversidad y la investigación sobre enfermedades transmitidas por insectos, aspectos vitales para la seguridad alimentaria, la salud pública y el medio ambiente.

¿Por qué es importante que Bogotá sea sede del Congreso Latinoamericano de Entomología?

Recibir este congreso por primera vez permite posicionar a Bogotá como un destino estratégico para eventos científicos internacionales, conectando a su comunidad académica con redes globales y fortaleciendo su liderazgo en conocimiento, innovación y cooperación científica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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