La indignación digital saltó a las calles este domingo en el norte de Bogotá, donde decenas de ciudadanos se congregaron frente a las instalaciones de la tienda Zara, ubicada en el centro comercial Unicentro, para manifestar su rechazo ante el polémico caso de presunto maltrato laboral que involucra a una exempleada de la marca. Con zapatos tirados en el piso y carteles con mensajes alusivos a la controversia, los manifestantes expresaron su descontento por la situación que vivió la joven, la cual se viralizó y generó un fuerte debate en redes sociales sobre las condiciones de trabajo en establecimientos comerciales.

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El detonante de la manifestación se remonta al pasado 10 de septiembre, fecha en la que María Alejandra Rojas, una joven trabajadora de 22 años, protagonizó un episodio que encendió las alarmas de la opinión pública. Según relató la afectada, tras regresar de una incapacidad médica, sus superiores le exigieron la devolución de unos zapatos que le habían entregado inicialmente como dotación bajo el argumento de que se trataban de un préstamo.

Al finalizar su jornada, y a pesar de cuestionar cómo regresaría a su casa, una de las responsables le indicó que debía entregarlos de todas maneras y que, según su versión, merecía esa situación por los correos que había enviado, lo que la obligó a abandonar el local descalza. Aunque posteriormente circularon versiones que señalaban que la joven llevaba otro par de calzado en su bolso, Rojas negó tajantemente este rumor en entrevistas con medios de comunicación, reafirmando que salió sin protección en sus pies.

Detrás de este episodio de aparente hostigamiento laboral se tejió una cadena de inconvenientes relacionados con un accidente de trabajo que la joven venía padeciendo desde semanas atrás. Rojas, quien había ingresado a la compañía el pasado 20 de agosto, explicó que inicialmente laboraba con tacones mientras recibía el calzado oficial. Sin embargo, el 23 de agosto, durante una actividad recreativa organizada por la empresa en la que participó como arquera, sufrió una fuerte lesión en su mano derecha, herramienta fundamental para su labor como cajera.

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Protesta pacífica y simbolica frente al almacén @ZARA de unicentro .. es indignante lo que le hicieron a una trabajadora 😡 preguntamos al @MintrabajoCol si ya actuo? @NoticiasCaracol @NoticiasRCN @Citytv pic.twitter.com/6D630Y5aMC — Miguel Angel Barriga Talero (@mbarrigatalero) September 13, 2026

De acuerdo con el testimonio de la exempleada, el proceso para recibir atención médica oportuna estuvo marcado por trabas administrativas. Inicialmente le informaron que no aparecía afiliada a una Administradora de Riesgos Laborales, por lo que tuvo que ser atendida por su EPS. Posteriormente, cuando se intentó gestionar el reporte como accidente laboral, sus superiores le habrían sugerido que el hecho no podía catalogarse así por haber ocurrido fuera de la tienda, llegando incluso a pedirle que dijera que se había caído en un parque. Ante la persistencia del dolor, la joven acumuló varias incapacidades y valoraciones por especialistas que incluyeron sospechas de fractura de escafoides y órdenes de terapias, un desgaste físico y emocional que coincidió con el conflicto de los zapatos.

La acumulación de estas presuntas irregularidades y el trato recibido por parte de la administración de la marca motivaron la masiva convocatoria de este domingo en Unicentro. Los asistentes a la protesta no solo exigieron respuestas claras a la compañía frente al trato dispensado a su personal, sino que convirtieron el espacio en un símbolo de rechazo contra el abuso laboral, utilizando la consigna de los zapatos como un llamado de atención para que este tipo de situaciones no se repitan en el sector comercial del país.

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