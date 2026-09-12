Una empleada de Zara contó en redes sociales un episodio que habría vivido en la tienda ubicada en Unicentro, Bogotá, relacionado con los zapatos que tenía como parte de su dotación laboral.

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La trabajadora, identificada como María Alejandra Rojas, explicó que desde la tienda le solicitaron entregar los zapatos de dotación que utilizaba durante su jornada. El problema, según relató, fue que no tenía otro par para cambiarse antes de salir del establecimiento.

“Me solicitaron los zapatos que eran de dotación. Yo expuse que solo tenía los zapatos de dotación y no había traído otros para ponerme”, contó Rojas al referirse a lo ocurrido.

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Según su relato, la respuesta que recibió fue que no importaba si tenía que regresar a su casa sin zapatos. La joven aseguró que finalmente le retiraron el calzado y salió del establecimiento descalza.

“Lo único que recibí de ellos es que no les importaba que me fuera para la casa sin zapatos y me quitaron los zapatos y me dejaron descalza”, afirmó en el video que compartió para dejar constancia de lo ocurrido.

La publicación incluye el relato de la trabajadora sobre lo sucedido dentro del establecimiento y expone su versión frente al trato que recibió por parte de quienes, según indicó, estaban a cargo de la tienda.

Que tal esta gente de @ZARA Unicentro?

Mandaron a una empleada descalsa para la casa porque le quitaron sus zapatos de dotación. Hay derecho?

Que falta de humanidad la de esta empresa. 🤬 pic.twitter.com/jyu8RB5756 — IovanaVictoria (@IovanaVictoria) September 12, 2026

La explicación de la empleada sobre los zapatos de dotación

Rojas puso el foco en que los zapatos que le pidieron entregar eran los que utilizaba como dotación laboral. Su principal argumento fue que no contaba con otro calzado para ponerse al momento de salir de la tienda.

La trabajadora decidió grabar y publicar su testimonio para dejar constancia de lo ocurrido. En el video explica que había advertido que no llevaba otros zapatos y que, aun así, terminó sin el calzado con el que había llegado a cumplir su jornada.

El episodio fue contado por la joven en redes sociales, donde mostró su versión de lo ocurrido y explicó por qué decidió hacerlo público. La situación también provocó comentarios sobre las condiciones laborales de la compañia.

Ojalá @nlopezfuentes investigue esto que denuncia una trabajadora de Zara de @UnicentroBogota Dice ella, que solo llevaba sus zapatos de dotación y se los quitaron a la salida y la mandaron descalza para la casa.

Me dolió el corazón.

Son jovenes.😢😢

Ojalá se aclare esto. pic.twitter.com/nFs2dwG5Iz — DoñaPily (@dona_pily2) September 12, 2026

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