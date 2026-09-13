La historia de María Alejandra Rojas, trabajadora de una tienda Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, volvió a causar conversación en redes sociales luego de que la joven saliera a aclarar algunas de las versiones que comenzaron a circular sobre su denuncia.

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Rojas, de 22 años, había contado que presuntamente fue obligada a quitarse unos zapatos que utilizaba durante su jornada laboral y salir de la tienda sin calzado. Sin embargo, posteriormente apareció una versión según la cual la joven habría llevado otro par de zapatos en su bolso y simplemente se los habría puesto después.

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En entrevista con RED+ Noticias, Rojas negó esta versión y aseguró que salió del establecimiento sin otro calzado. Según el relato entregado por la joven, el conflicto con sus superiores no habría comenzado por los zapatos, sino después de un accidente ocurrido durante una actividad laboral.

Rojas ingresó a la compañía el 20 de agosto y explicó que inicialmente no contaba con los tenis que, según su versión, le exigía la empresa. Mientras recibía el calzado de dotación, habría utilizado un vestido negro y tacones. Días después, durante una actividad recreativa realizada el 23 de agosto, la joven participó como arquera y sufrió una lesión en su mano derecha, la misma que utiliza para desempeñar sus labores como cajera.

La trabajadora aseguró que, pese a que desde la enfermería del centro comercial le recomendaron acudir a un hospital y solicitar atención mediante la ARL, inicialmente tuvo inconvenientes porque, según su relato, no aparecía afiliada a una Administradora de Riesgos Laborales. Por esta razón, recibió atención inicialmente a través de su EPS.

Rojas contó que posteriormente en el centro médico le indicaron que, por las circunstancias en las que se produjo la lesión, debía ser reportada como un accidente laboral. Sin embargo, según su testimonio, cuando se comunicó con su superior para solicitar el trámite, le habrían dicho que el hecho no podía ser considerado laboral porque había ocurrido fuera de la tienda. La joven sostuvo que incluso le habrían pedido decir que se había caído en un parque.

Finalmente, después de insistir para recibir atención, recibió una primera incapacidad de cuatro días. Como el dolor continuó, posteriormente fue atendida por la ARL, que le otorgó otros 10 días de incapacidad, además de medicamentos y exámenes.

El primero de septiembre, según su relato, la lesión había empeorado y su mano continuaba morada y con fuertes dolores. Posteriormente fue valorada por un especialista, quien ordenó un TAC ante la sospecha de una fractura de escafoides y extendió su incapacidad, además de ordenar terapias y seguimiento.

El episodio que terminó llevando el caso a las redes sociales ocurrió el 10 de septiembre, cuando Rojas regresó a trabajar después de finalizar su incapacidad. La joven aseguró que llegó utilizando los mismos zapatos que había recibido durante sus primeros días en la empresa. Sin embargo, sus superiores le habrían indicado que debía devolverlos porque, según le explicaron, eran un préstamo.

Al finalizar su jornada, Rojas afirmó que una de sus superiores le pidió quitarse los zapatos y entregarlos. La joven cuestionó qué ocurriría si debía regresar a su casa sin calzado y, de acuerdo con su versión, recibió como respuesta que debía entregarlos de todas maneras.

Rojas también aseguró que en ese momento una de las responsables le habría dicho que merecía esa situación debido a los correos que había enviado. Finalmente, según su testimonio, se quitó los zapatos y abandonó el establecimiento descalza.

Una de las principales aclaraciones que hizo la joven está relacionada con una versión que comenzó a difundirse en redes sociales. De acuerdo con esa versión, Rojas habría llevado otro par de zapatos dentro de su bolso para utilizarlos después de entregar el calzado que llevaba puesto.

La trabajadora negó tajantemente esa información y aseguró que no tenía otro par de zapatos para cambiarse. Además, señaló que existe un video en el que se observa su llegada a casa después de salir de la tienda sin calzado.

¿Qué ha dicho Zara sobre el caso?

Hasta el momento de la publicación de RED+ Noticias, el medio aseguró que intentó obtener la versión de la encargada general de la tienda Zara de Unicentro, quien sería además la superior de Rojas, pero no había recibido respuesta.

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El medio también señaló que tuvo acceso a una grabación del momento en que se le habría solicitado a la joven devolver los zapatos. Por su parte, Rojas afirmó que después de que su denuncia se hizo pública algunas personas relacionadas con la tienda la bloquearon y que nadie de la empresa se había comunicado con ella.

La joven también contó que buscó atención psicológica debido al impacto emocional que, según aseguró, le ha generado toda esta situación. Por ahora, las versiones sobre lo ocurrido corresponden principalmente al testimonio de la trabajadora y a los elementos difundidos públicamente. La posición de la empresa será clave para establecer qué ocurrió y cuál era el procedimiento frente al calzado y al accidente laboral denunciado.

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