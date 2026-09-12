Un particular hallazgo debajo de un puente en el norte de Bogotá llevó a las autoridades a intervenir un espacio público que había sido ocupado como lugar de habitación. En el sitio encontraron muebles, colchones, ropa, objetos domésticos y una enorme cantidad de desperdicios.

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La intervención se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre en el puente ubicado en la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén. La Secretaría de Seguridad informó que cerca de 40 funcionarios participaron en el operativo para recuperar la zona.

Según explicó la entidad, debajo de la estructura había una edificación informal, lo que denominaron como “apartamento”, utilizada por un habitante de calle para vivir y almacenar diferentes elementos. Con el paso del tiempo, los objetos terminaron ocupando buena parte del espacio destinado al tránsito de peatones.

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En los videos divulgados por la Secretaría se observa la cantidad de pertenencias que permanecían acumuladas debajo del puente. Entre ellas había muebles de madera, maletas llenas de ropa, zapatos, cobijas, tapetes y frascos de vidrio.

¿Un apartamento debajo de un puente? Tal cual. En la cll. 170 con cr. 15 encontramos un cambuche con muebles, colchones, utensilios de cocina, estupefacientes, machetes y otros elementos. Más de 40 personas del Distrito y @PoliciaBogota intervinimos el lugar: retiramos 6… pic.twitter.com/t2pB7E2lzu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 11, 2026

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Sacaron muebles y cuatro casetas improvisadas

La cantidad de elementos acumulados era tal que los funcionarios tuvieron que utilizar maquinaria pesada para retirar algunos de ellos y despejar completamente el lugar.

Durante el procedimiento también fueron desmontadas cuatro casetas improvisadas que se encontraban debajo de la infraestructura vehicular. En total, la jornada dejó como resultado la recolección de seis toneladas de desechos.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de instrumentos utilizados para el consumo de sustancias alucinógenas y el decomiso de dos armas cortantes tipo machete, además de un teléfono celular.

La Secretaría de Seguridad señaló que las condiciones en las que se encontraba el lugar habían provocado preocupación entre los habitantes del sector. De acuerdo con el reporte oficial, existían denuncias relacionadas con robos, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas.

La acumulación de residuos también había provocado un deterioro de las condiciones ambientales del punto y, según el Distrito, algunos ciudadanos optaban por cambiar sus recorridos para evitar pasar por allí.

En la intervención participaron, además de la SDSCJ, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

¿Qué pasó con el habitante de calle?

De acuerdo con el informe entregado por el Distrito, el lugar era utilizado como vivienda por una persona no domiciliada.

La Secretaría Distrital de Integración Social había ofrecido en varias oportunidades servicios de atención al ciudadano, entre ellos alternativas de alojamiento temporal y atención en salud mental. Sin embargo, según la información oficial, la persona no aceptó las ayudas ofrecidas.

La intervención no se limitó al retiro de los objetos. Una vez despejada y limpiada la zona, el Distrito recuperó alrededor de 200 metros cuadrados que volvieron a quedar disponibles para el tránsito peatonal.

El operativo permitió así recuperar un espacio que, durante un periodo de tiempo, había dejado de cumplir su función como zona de paso debido a la ocupación informal y a la acumulación de objetos y residuos.

El caso llamó la atención por la cantidad de elementos encontrados debajo de una infraestructura ubicada en una zona transitada del norte de Bogotá y por las condiciones en las que se encontraba el espacio antes de la intervención.

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