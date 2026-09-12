Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha convocado a la ciudadanía a participar este domingo 13 de septiembre de 2026 en una extensa jornada de vacunación, disponible en diferentes puntos habilitados de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, cualquier persona interesada podrá acercarse con su documento de identidad para iniciar, continuar o completar su esquema de inmunización.

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Esta actividad busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Además, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años, estará disponible durante la jornada. Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Salud en sus canales informativos, donde enfatiza la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día para proteger la salud pública.

Los puntos de vacunación en Bogotá estarán abiertos desde las 8:00 a. m. y contarán con ubicaciones estratégicas en centros comerciales, parques, plazas y colegios, facilitando el acceso en todo el territorio urbano. A esto se suman más de 200 puntos fijos instalados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que garantizan atención permanente para los ciudadanos.

Para ubicar el punto más cercano, la Secretaría sugiere consultar el listado oficial publicado en sus canales y documentos web, e invita a usar la herramienta digital 'Mapas Bogotá'. Este recurso permite buscar instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, visualizar su ubicación exacta y verificar horarios de atención, solo escribiendo la palabra "vacunación" en el buscador de la plataforma.

Por otra parte, la vacunación contra la fiebre amarilla estará dirigida especialmente a gestantes y adultos mayores de 60 años, quienes recibirán atención exclusiva en puntos autorizados, donde habrá valoración médica y acompañamiento especializado. Para acceder a este servicio, la ciudadanía debe acercarse a los lugares avalados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), también conocidas como Empresas Promotoras de Salud (EPS), cuya información está disponible en el portal de la Secretaría Distrital de Salud.

De esta manera, Bogotá refuerza su apuesta por la prevención de enfermedades, facilitando el acceso a vacunas esenciales y priorizando la protección de poblaciones vulnerables.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el domingo 13 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ciudadanía puede acceder a vacunación en una amplia red de puntos habilitados, incluyendo centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. Las ubicaciones específicas se consultan en el listado oficial y la herramienta 'Mapas Bogotá', donde es posible encontrar la dirección y horarios del punto de atención más cercano.

¿Qué vacunas se aplicarán durante la jornada de vacunación en Bogotá y quiénes pueden asistir?

Durante esta jornada, la Secretaría Distrital de Salud ofrecerá inmunización contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños entre 9 y 17 años. Toda la población puede acercarse para completar sus esquemas, y en el caso de la fiebre amarilla, la vacunación está priorizada para gestantes y adultos mayores de 60 años en puntos autorizados con valoración médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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