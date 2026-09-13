Un profundo cambio en la dinámica de movilidad del norte de Bogotá comenzó a registrarse desde este domingo 13 de septiembre, fecha elegida para dar inicio oficial a las obras de desmonte del tradicional puente vehicular ubicado en la intersección de la calle 100 con carrera Séptima. Esta intervención urbanística y vial marca el banderazo de salida para un proyecto de infraestructura de gran envergadura que busca transformar por completo uno de los corredores viales más transitados y congestionados de la capital del país, aunque desde su primer día de ejecución trae consigo inevitables traumatismos, cierres viales y modificaciones sustanciales en la circulación diaria de vehículos particulares y del sistema de transporte público.

Sigue a PULZO en Discover

Como consecuencia directa del arranque de las labores técnicas, las autoridades de movilidad confirmaron que quedó completamente cerrada la circulación sobre la calle 100 en el tramo comprendido entre las carreras Séptima y Novena, inhabilitando al mismo tiempo todos los giros que ofrecía la antigua estructura elevada. Esta restricción obliga a los conductores y actores viales a modificar drásticamente sus rutas habituales de desplazamiento.

En cuanto al desarrollo del tráfico sobre la carrera Séptima, que funciona como el eje principal de movilidad del sector, se indicó que durante las horas del día se mantendrán habilitados dos carriles por cada sentido de circulación; sin embargo, para facilitar las complejas maniobras de desmonte y salvaguardar la integridad de los operarios, en el horario nocturno, fijado entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, la capacidad se reducirá de manera drástica a un único carril por sentido.

Ante este panorama de cierres, la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano establecieron una serie de desvíos obligatorios. Quienes se desplazan procedentes del sur a través de la carrera Séptima con la intención de avanzar hacia el norte o empalmar con el occidente de la ciudad deben tomar obligatoriamente la calle 94 hacia el occidente, continuando su marcha por vías alternativas de gran flujo como la carrera Novena, la carrera 11 o la carrera 15. Por el contrario, los conductores que transitan desde el norte buscando conectar con el sur de la capital tienen como instrucción desviarse por la carrera 11 hasta empalmar con la calle 94, punto desde el cual podrán retomar la carrera Séptima.

Adicionalmente, se dispusieron conexiones complementarias hacia la calle 100 utilizando corredores como la carrera 11 o la calle 102. Cabe destacar que el carril oriental de la carrera 11, en el tramo comprendido entre las calles 94 y 100, funciona de manera temporal en sentido sur a norte, mientras que la calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre la carrera Séptima y la carrera octava, opera en doble sentido para garantizar exclusivamente el acceso controlado de los residentes y comerciantes de la zona.

El impacto de la obra también alcanza al Sistema Integrado de Transporte Público, implementándose desvíos operacionales en veinticinco rutas zonales, además de ajustes en la ruta dual K86 durante los días domingos y festivos, sumado a la reubicación temporal o unificación de cinco paraderos para garantizar el ascenso y descenso seguro de los pasajeros en medio de las obras.

Esta intervención estructural forma parte de una gran apuesta de renovación vial que tiene como objetivo principal demoler el puente actual para dar paso a una nueva infraestructura moderna que duplicará por completo su capacidad vehicular, pasando de dos a cuatro carriles y sumando pasos deprimidos que optimizarán de forma definitiva la conectividad en este punto estratégico. El director del IDU, Orlando Molano, enfatizó que estas megaobras son sumamente necesarias para mejorar la movilidad a mediano y largo plazo, reconociendo que se presentarán afectaciones operativas durante su ejecución y haciendo un llamado a la paciencia y comprensión de los ciudadanos.

* Pulzo.com se escribe con Z