Por: Portal Bogotá

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El proyecto de modernización del Corredor Carrera Séptima, en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, avanza con una de sus etapas más significativas: el desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100, que comenzará desde el domingo 13 de septiembre de 2026. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este proceso permitirá la construcción de un nuevo puente más amplio y moderno, acompañado por pasos deprimidos destinados al transporte mixto. Estas intervenciones buscan fortalecer la conexión entre la troncal de la avenida carrera 68 y el nuevo Corredor Carrera Séptima. “Desde este martes empezamos a implementar los cambios para preparar el desmonte y, desde el domingo, tendremos cierres y desvíos en el sector. Hemos definido alternativas para mantener las conexiones hacia los diferentes puntos de la ciudad, y trabajamos para reducir las afectaciones y garantizar la movilidad segura de todos”, indicó la SDM.

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Los primeros cambios en movilidad se implementaron desde el 8 de septiembre de 2026 en el límite de las localidades de Chapinero y Usaquén, con desvíos estratégicos para quienes transitan en sentido norte-sur y sur-norte. Se encuentra habilitado un desvío en la calle 102 para tomar la carrera Octava A y conectar con la calle 100 al occidente. Para el sentido sur-norte, de manera temporal, un carril de la carrera 11 cambió de sentido y se mantiene la ciclorruta. Además, desde el 13 de septiembre, la calle 100 entre la carrera Séptima y Novena A, junto con los giros del puente, quedan deshabilitados. Durante el día, se mantendrán dos carriles en cada sentido sobre la Séptima; en la noche, solo habrá uno por sentido para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU Bogotá) informó que el plan de manejo de tránsito (PMT) incluye rutas alternas definidas para minimizar inconvenientes. Dependiendo del recorrido, se brindan opciones que permiten a los conductores conectar con las principales vías de la ciudad, como la carrera Novena, la carrera 11, la carrera 15 y diversas calles alternativas. Para facilitar el acceso a los predios del sector, se habilitará la calzada lenta de la calle 100 en doble sentido.

En cuanto al transporte público, Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, señaló que habrá desvíos en 25 rutas de TransMiZonal y cambios en cinco paraderos. Recomendó planear los viajes usando herramientas oficiales como TransMiApp o el canal de WhatsApp y mantener la tarjeta TuLlave recargada. Los paraderos se reubicarán o unificarán, pero no desaparecerán, lo que garantiza que la movilidad de los usuarios del sistema de transporte masivo se vea lo menos afectada posible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los desvíos y cambios principales en la movilidad por el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100?

Los principales desvíos incluyen rutas alternas en la carrera 11, la carrera Novena y la carrera Octava A, modificaciones temporales en el sentido del tráfico y el cierre de la calle 100 entre las carreras Séptima y Novena A. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, durante el desmonte, de día permanecerán abiertos dos carriles por sentido sobre la carrera Séptima, reduciéndose a uno en la noche por seguridad.

¿Cómo se verá afectado el transporte público por las obras en el Corredor Carrera Séptima en Bogotá?

De acuerdo con Jaime Monroy de TransMilenio, 25 rutas de TransMiZonal y cinco paraderos en la zona tendrán desvíos, traslados o unificaciones para facilitar la movilidad de los usuarios. Se aconseja planear los recorridos y consultar información en TransMiApp o el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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