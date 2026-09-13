Por: Portal Bogotá

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La capital del país se prepara para recibir una nueva edición de la Bimbo Global Race (BGR) en 2026, un evento deportivo de gran repercusión social que, en esta ocasión, celebra los 30 años del Grupo Bimbo en Colombia, según la Alcaldía de Bogotá. El encuentro será el domingo 27 de septiembre y tendrá como punto de partida la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar. La BGR se ha consolidado como la carrera con sentido social más grande del mundo y cuenta con el objetivo de convocar a cerca de 11.000 corredores en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros.

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El evento se desarrolla bajo la campaña “Compartimos lo bueno”, fortaleciendo su impacto en el bienestar integral: aquí, el esfuerzo físico de los participantes representa una contribución directa a causas sociales. De acuerdo con la información suministrada, por cada corredor inscrito el Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan, mientras que las personas que participen de manera virtual (cuando no haya opción presencial en su ciudad) agregarán dos rebanadas más a la meta global.

Estas donaciones serán canalizadas a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), entidad que articula una red de 26 bancos en el país, así como al programa Misión Nutrición, liderado por la Gestora Social y Primera Dama de Bogotá. Así, la BGR apoya principalmente a las poblaciones más vulnerables de Colombia.

Las rutas estarán habilitadas el día del evento desde las 7:00 a. m. hasta las 11:30 a. m., e incluyen puntos de hidratación, servicios médicos y seguridad. La participación está permitida a partir de los 5 años en la categoría de 3 kilómetros, desde los 8 años en la de 5 kilómetros y para quienes tengan al menos 14 años en la de 10 kilómetros. En todos los casos, los menores deben ir acompañados por un adulto inscrito.

Las inscripciones pueden hacerse hasta el 26 de septiembre de 2026, o hasta que se agoten los cupos, a través del sitio web de la Bimbo Global Race o en el local de Correcaminos de Colombia. Para correr, es obligatorio reclamar el kit entre el 24 y el 26 de septiembre en el Centro Comercial Mall Plaza, presentando documento y número de inscripción. El kit incluye camiseta oficial, número con bib tag (sistema para registrar el tiempo), tula con productos Bimbo y una Guía del Atleta. Los kits solo podrán ser reclamados antes del evento y no el mismo día de la carrera.

¿Cuáles son los requisitos y horarios para reclamar el kit de la Bimbo Global Race 2026?

Para reclamar el kit de la Bimbo Global Race 2026 en Bogotá, la persona inscrita debe presentar su documento de identidad y el número de inscripción, acudiendo entre el 24 y el 26 de septiembre al Piso 4 del Centro Comercial Mall Plaza. Los horarios de atención son de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre, y de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. el sábado 26. Si es un tercero quien hace el retiro, debe llevar carta de autorización y fotocopia de la cédula del titular.

¿Cómo es la donación social vinculada a la Bimbo Global Race 2026 en Colombia?

La donación social de la Bimbo Global Race 2026 consiste en que por cada persona que participa, el Grupo Bimbo dona 20 rebanadas de pan, sumando además dos por corredores virtuales. Esta ayuda es destinada a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y al programa Misión Nutrición, dirigido a apoyar la alimentación de personas en situación vulnerable, cumpliendo así un rol benéfico, según informa la organización del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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