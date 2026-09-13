Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá se convierte, durante los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026, en el epicentro del Quinto Encuentro de ‘Universo de sentidos, Ciencia y Diversidad’. Según información oficial difundida por el propio Planetario e incluida en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este evento gratuito convoca a la ciudadanía a una reflexión profunda sobre el papel que cumplen la sociedad, la ciencia y la diversidad en la construcción de un futuro incluyente. El objetivo principal es visibilizar cómo distintas comunidades y grupos sociales han enriquecido el conocimiento científico y cultural desde sus propias experiencias.

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La programación del encuentro es rica y variada. Se destacan conversatorios, talleres de escritura creativa, clubes de lectura y experiencias inmersivas que buscan enlazar la ciencia con el arte y la cultura. Actividades como ‘Todos Podemos Ayudar’ abren el espacio a la solidaridad y el compromiso social; otras como ‘Educación y Discapacidad: ¿Por qué escribir?’ y ‘Turismo Accesible, Destinos Para Todos’ ofrecen herramientas y estrategias para fomentar la inclusión y asegurar el disfrute de los derechos para todos.

Durante este fin de semana, los asistentes encontrarán actividades que resaltan la autonomía y creatividad de personas con discapacidad, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, sectores LGBTIQ+, y colectivos de mujeres. Por ejemplo, el evento ‘Un pintor no solo usa las manos’ recoge historias de artistas que desafían las barreras físicas a través de diversas formas de expresión artística. ‘Robótica e Inteligencia Artificial para la Inclusión’ visibiliza desarrollos tecnológicos enfocados en mejorar la movilidad y comunicación, mientras que los encuentros como ‘Multilingüismo cultura señante’ subrayan el valor de la Lengua de Señas Colombiana y el aporte de la comunidad sorda.

El programa incluye también exploraciones del cosmos accesibles para personas con discapacidad visual, como la muestra de ‘El universo en tus manos – Diseños Táctiles’. Además, talleres y presentaciones abordan la importancia de la tiflología, ciencia que estudia técnicas para la inclusión de personas con discapacidad visual, facilitando su participación activa. Se suman reflexiones históricas, como el análisis del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, y actividades lúdicas como la observación astronómica por telescopio y experiencias teatrales accesibles.

En suma, este encuentro propone un diálogo plural en el que ciencia y sociedad se retroalimentan a partir de la diversidad de voces y experiencias. La cita principal se desarrolla en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, con entrada libre hasta completar aforo.

¿Cuál es la programación del Quinto Encuentro de ‘Universo de sentidos, Ciencia y Diversidad’ en el Planetario de Bogotá?

La programación abarca conversatorios, talleres, clubes de lectura y experiencias inmersivas, organizadas durante el 26 y 27 de septiembre de 2026. Incluye actividades como reflexiones sobre inclusión, testimonios de superación, análisis históricos, exploraciones astronómicas y presentaciones accesibles para personas con diversidad funcional y lingüística, todo de acuerdo con el cronograma oficial del Planetario de Bogotá.

¿Qué es la tiflología y cómo se abordará en el evento del Planetario de Bogotá?

La tiflología es la ciencia que estudia métodos, técnicas y recursos para facilitar el acceso a la información y la participación de personas con discapacidad visual. En el Quinto Encuentro será abordada mediante actividades y talleres que promueven la autonomía y la inclusión, donde se presentarán diseñadores de materiales táctiles y estrategias para la independencia y participación activa de esta población, como parte fundamental del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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