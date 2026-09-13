Por: Canal Uno

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Bajo el puente de la calle 53, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, un hombre de 61 años fue víctima de una agresión con arma blanca luego de pedirle a una mujer que se encontraba orinando en el espacio público que utilizara un baño.

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Según el testimonio del adulto mayor, un grupo de aproximadamente seis personas se habría acercado a él de manera agresiva. De acuerdo con su relato, uno de ellos lo habría atacado con un cuchillo.

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El hombre recibió dos puñaladas en la parte de la espalda, además de varias lesiones en los brazos y las piernas mientras intentaba defenderse de la agresión.

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El caso fue atendido por las autoridades, quienes acudieron al lugar después de recibir una llamada de emergencia. Allí se logró la captura del presunto responsable del ataque con arma blanca.

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El señalado agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para establecer su responsabilidad en los hechos.

Por ahora, el adulto mayor, quien se recupera de las heridas, lidera una iniciativa para recuperar este sector de la ciudad y aseguró que continuará trabajando por la recuperación del espacio, pese a lo ocurrido.

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