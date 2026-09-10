Por: Blu Radio

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Mientras se recupera en una clínica de la capital antioqueña, con pronóstico estable, las autoridades en Medellín siguen investigando las circunstancias que rodearon el tiroteo que causó un adolescente de 17 años de edad en la Institución Educativa Gabriel García Márquez del barrio Villa Lilliam, centro oriente de la ciudad.

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Johan Sebastián Ovalle, de 17 años, estudiante de grado 10° había sido semiescolarizado (enviado a recibir educación desde casa) a raíz de su comportamiento, considerado por la comunidad educativa como contrario a la convivencia.

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Según la Secretaría de Educación, desde 2025 presentaba una actitud agresiva, por lo que se activó el código dorado y recibió tratamiento psicológico, pero la situación empeoró en la mañana de este miércoles cuando intentó irrumpir en la oficina del rector con un arma traumática.

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“Centro, pues, por por detrás del colegio, por los lados de de la otra cancha. Otros dos sujetos le habían proporcionado armas. El sujeto iba con el objetivo, pues, de agredir a una profesora. Luego habían como otros muchachos que, unos externos y otros estudiantes que fueron hacia donde él, y al momento de tumbarlo, él ya tenía el arma para accionarla y ya autolesionó”, narró un testigo del hecho.

El reporte policial señala que el joven ingresó por una de las rejas al complejo educativo, al parecer con el fin de intimidar también a los profesores; realizó dos detonaciones con un arma de fuego y, posteriormente, se autolesionó en la cabeza. Ante el sinnúmero de interrogantes que rodean el caso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que los disparos que se registraron fueron con la intención de intimidar y no iban dirigidos directamente hacia una persona, luego de lo cual se dio el forcejeo con varios jóvenes en el sitio.

“Está valorando la viabilidad o posibilidad de aprehender eventualmente a este menor, y también yo hablo ante la justicia. La solicitud y la instrucción de nuestra parte como administración es averiguar realmente quiénes son estos dos sujetos, a qué estructura pertenecen, porque muy seguramente pertenecen a una estructura criminal que tiene injerencia en la zona, cuál es su relación con actividades ilícitas en ese sector y si estarían involucrados en el delito de instrumentalización de menores para la comisión de delitos”, indicó el funcionario.

Carolina Franco, secretaria de Educación, aseguró que no había registros o antecedentes de que el estudiante tuviera problemas con algún docente en específico, ni tampoco de estar sufriendo matoneo, pero las autoridades seguirán indagando si esta fue la causa del suceso.

“La Secretaría de Educación acompañará al rector, al coordinador, a los 51 profesores de la institución educativa y a más de 1000 estudiantes que están en ella. Tenemos toda la ruta definida con el programa escuela entorno protector, con Medellín te quieres saludable de la secretaría de salud, y todas las acciones que sean necesarias para que retome la tranquilidad en la institución educativa”, manifestó Franco.

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Por su parte, la Policía Metropolitana confirmó que recopila elementos materiales probatorios, entre ellos manchas de sangre y proyectiles; las denuncias del rector y los docentes afectados y realiza labores de vecindario con padres de familia y estudiantes testigos de lo sucedido. También avanzan en el análisis de los videos de las cámaras de seguridad.

De momento, están siendo judicializados por los hechos dos adultos de 37 y 46 años de edad, por los delitos de instrumentalización de menores para la comisión de delitos y porte de armas de fuego, al ser identificados por cámaras de seguridad como quienes ingresaron al plantel a recuperar el arma de menor letalidad. Su captura fue en flagrancia.

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