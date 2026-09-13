El nombre de María Alejandra Rojas comenzó a circular ampliamente en redes sociales después de que la joven, de 22 años, publicara varios videos en los que denunció un presunto trato humillante al finalizar su jornada laboral en una tienda Zara del Centro Comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

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Rojas, quien aseguró desempeñarse como cajera, contó que el pasado 10 de septiembre de 2026, al terminar su turno, le solicitaron entregar los zapatos de dotación que llevaba puestos. Según su versión, explicó que no tenía otro calzado para regresar a casa, pero terminó saliendo del establecimiento descalza.

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La denuncia causó numerosas reacciones en redes sociales y llevó a la joven a publicar posteriormente nuevos videos en los que habló de su experiencia y de cómo se sintió después de lo ocurrido.

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¿Quién es María Alejandra Rojas?

En uno de sus videos, publicado horas después de la situación que denunció, la joven decidió presentarse ante sus seguidores.

“Soy María Alejandra Rojas, trabajadora activa de la tienda Zara ubicada en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá”, manifestó.

Rojas explicó que tiene 22 años y que llegó a Bogotá con la intención de encontrar una oportunidad laboral que le permitiera continuar sus estudios y trabajar por sus proyectos personales.

“Yo soy una joven de 22 años que llegó a Bogotá buscando una oportunidad laboral para seguir mis estudios, para lograr mis sueños, para lograr todas las metas que tengo escritas, que tengo planteadas, que las tengo muy claras”, relató.

Además de contar su historia, dedicó parte de sus publicaciones a hablar sobre autoestima, empatía y la manera en que las acciones de otras personas pueden afectar emocionalmente a alguien.

♬ sonido original – Mary.Rg❤️

¿Qué denunció la trabajadora de Zara?

Según el relato de Rojas, el episodio ocurrió cerca de las 9:00 de la noche, cuando había terminado su jornada laboral. La joven aseguró que desde la tienda le solicitaron devolver los zapatos de dotación que llevaba puestos. Ella habría explicado que eran los únicos zapatos que tenía disponibles y que no contaba con otro par para cambiarse.

“Hoy quiero hacer una denuncia pública porque la tienda Zara en representación de la gerente general encargada de la tienda me solicitaron los zapatos que eran de dotación”, manifestó.

Rojas sostuvo que finalmente tuvo que entregar el calzado y abandonar el establecimiento descalza: “Me quitaron los zapatos y me dejaron descalza”, afirmó mientras grababa desde las afueras de la tienda.

También aseguró que una de las personas que recogió los zapatos se habría reído de ella durante el momento.

En un video posterior a la denuncia, María Alejandra entregó más detalles sobre cómo habría sido su experiencia dentro del establecimiento.

La joven señaló directamente a una de las encargadas de la tienda y aseguró: “Una de las encargadas me hizo la vida imposible”.

Rojas también afirmó que habría recibido un comentario relacionado con las comunicaciones que previamente había enviado a través de correo electrónico para reportar situaciones que, según ella, estaban ocurriendo en su entorno laboral.

“Me dice: que yo merezco lo que me estaba pasando por notificar por correo lo que sucedía”.

Este señalamiento corresponde a la versión entregada públicamente por la trabajadora y deberá ser contrastado con las personas involucradas y con la posición de la compañía.

Otro de los aspectos que la joven decidió aclarar posteriormente tuvo que ver con la reacción de sus compañeros. Según Rojas, no todas las personas presentes reaccionaron de la misma manera. Mientras algunos se habrían burlado de la situación, otros habrían mostrado solidaridad con ella.

“Mis compañeros se burlaron y otros tuvieron empatía”, aseguró.

La joven también describió el impacto que tuvo para ella abandonar el lugar sin zapatos y enfrentarse a lo que calificó como una situación de humillación: “Mi corazón estaba muy destruido”, expresó.

En sus primeras publicaciones, había contado que llegó a su casa descalza, llorando y con dificultades para tranquilizarse después de lo ocurrido.

En uno de sus videos posteriores, Rojas volvió a referirse a lo que experimentó y aseguró que detrás de lo ocurrido habría situaciones personales que, desde su perspectiva, influyeron en el trato que recibió.

“La humillación tan fuerte. Es injusto, es inhumano, es aterrador todo lo que una persona puede llegar a hacer por temas pasionales, por tener envidia”.

Sus declaraciones generaron nuevamente comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes han seguido el caso desde que publicó las primeras imágenes.

Sin embargo, hasta el momento, estos señalamientos hacen parte de la versión de la trabajadora y no constituyen por sí mismos una comprobación de las acusaciones realizadas contra sus compañeros o superiores.

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