Por: El Espectador

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Un maletín negro con una pistola Sig Sauer 9 milímetros, una bolsita transparente que contenía el proyectil extraído del cuerpo de Angie Paola Baquero Rojas, y la armería del sector Suba La Campiña son elementos centrales que configuran las últimas etapas del proceso judicial contra el patrullero Jorge Lasso. Lasso es procesado por la muerte de Baquero Rojas, de 29 años, quien falleció durante la noche del 9 de septiembre de 2020. Ese día, la ciudad atravesaba una situación de extrema tensión, con episodios violentos en varias zonas y un ambiente descrito como “de guerra” en sectores de Bogotá.

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De acuerdo con la Fiscalía, la investigación que se prolongó durante seis años —de los cuales dos corresponden al juicio formal— ha estado marcada por graves irregularidades. Uno de los hechos más alarmantes es la desaparición del proyectil que habría sido disparado por el uniformado, así como el cambio del cañón del arma involucrada. Estos elementos materiales se consideran clave para determinar la responsabilidad penal y esclarecer lo que realmente ocurrió durante aquella jornada.

Durante la audiencia realizada en agosto, la madre de la víctima, Nury Rojas, recordó cómo el 10 de septiembre de 2020, tan solo un día después de los hechos, la familia recibió la confirmación oficial de la muerte de Angie. Ahora, tras años de trámites jurídicos, la familia enfrenta la noticia de que la más importante de las pruebas físicas podría haber sido alterada. La Fiscalía advirtió que estas presuntas fallas en la cadena de custodia complican la obtención de una verdad judicial en torno al caso.

La noche en que ocurrió el homicidio, Angie Baquero estaba de pie en un separador de la calle 132 con carrera 101, cerca del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Aures. Iba acompañada de Cindy Tatiana Contreras, su prometida. Según se describe, en ese momento la ciudad vivía violentos disturbios, con gritos y estallidos que eran evidencia de un contexto caótico. La relevancia de la cadena de custodia —es decir, el control riguroso y permanente sobre las pruebas— ha sido un aspecto fundamental en este proceso, pues una alteración puede afectar la integridad y validez del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la falla en la cadena de custodia sobre el caso de Angie Paola Baquero Rojas?

La presunta falla en la cadena de custodia, señalada por la Fiscalía, implica que documentos y pruebas materiales esenciales, como el proyectil y el cañón del arma, pudieron haber sido manipulados o extraviados. Esto afecta de manera directa la capacidad de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del patrullero Jorge Lasso, generando incertidumbre sobre la verdad judicial del caso.

¿Qué sucedió en la noche del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá en el contexto del caso de Angie Baquero?

La noche del 9 de septiembre de 2020, Bogotá vivió una ola de disturbios y violencia, especialmente en la zona cercana al CAI Aures, donde Angie Paola Baquero, acompañada de su prometida, estaba parada cuando ocurrió el hecho. El ambiente era descrito como “de guerra”, con gritos y estallidos en la zona, lo que contextualiza la compleja situación que rodeó su fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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