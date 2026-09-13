Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la protección de la salud femenina ocupa un lugar fundamental, especialmente mediante la prevención y la detección temprana de enfermedades. De acuerdo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adscrita a la Secretaría Distrital de Salud (SDS), detectar a tiempo cualquier alteración puede determinar el éxito en el tratamiento y seguimiento de patologías graves. Por ello, los servicios de promoción y prevención enfocados en mujeres de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, se refuerzan con especial atención en el cáncer de cuello uterino y de mama.

Sigue a PULZO en Discover

Según información de la Subred, una de las estrategias principales es la toma de citología sin necesidad de cita previa. Las mujeres afiliadas a Capital Salud, Sanitas, Famisanar o Coosalud, que cumplan los criterios definidos, tienen la opción de realizarse este tamizaje en las sedes habilitadas. Para el tamizaje de cáncer de cuello uterino, pueden acudir mujeres entre 25 y 29 años que no hayan accedido a una citología en los últimos tres años y mujeres entre 30 y 65 años que no se la hayan hecho durante los últimos cinco años.

En palabras de Andrea Hurtado, gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E., "la estrategia busca reducir barreras de acceso y facilitar que más mujeres puedan realizarse este examen de manera oportuna". Además, la institución mantiene la agenda abierta para la toma de citologías, impulsa acciones de demanda inducida y ofrece acompañamiento a través de sus equipos extramurales.

Otra prioridad de la Subred es fortalecer los servicios de mamografías y colposcopias, con el objetivo de incrementar la demanda, asegurar el acceso y reducir la ausencia a citas. David Peñuela Jiménez, director de Servicios Ambulatorios, destacó la importancia de que las mujeres no esperen la aparición de síntomas para acceder a los servicios de salud, remarcando la necesidad de priorizar la prevención y el autocuidado, así como asistir o notificar si no pueden acudir a sus consultas asignadas.

Antes de una citología, se recomienda no encontrarse en periodo menstrual ni haber tenido relaciones sexuales o usado óvulos, cremas o duchas vaginales las 48 horas previas. El examen se lleva a cabo en 23 sedes de la Subred, de lunes a viernes entre 7:00 a. m. y 4:00 p. m., distribuidas en centros de salud de Puente Aranda, Kennedy, Bosa y Fontibón.

La Subred Sur Occidente recalca la importancia de mantener los datos de contacto actualizados, facilitando la comunicación para entrega de resultados y asignación de citas. Continúa, además, acercando los servicios preventivos a través del trabajo conjunto de sedes y equipos extramurales para asegurar atención oportuna, educación e inducción a la demanda. La invitación sigue siendo clara: no esperar a que surjan síntomas y consultar los puntos de atención en Bogotá para cuidar la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la citología gratuita en la Subred Sur Occidente de Bogotá?

Las mujeres residentes en Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, afiliadas a Capital Salud, Sanitas, Famisanar o Coosalud, pueden acceder a la citología sin cita previa si tienen entre 25 y 29 años y no se han hecho el examen en los últimos tres años, o entre 30 y 65 años y no se lo han realizado en los últimos cinco años. Es importante acudir a las sedes habilitadas por la Subred en los horarios establecidos y seguir las recomendaciones previas al examen.

¿Cómo ayuda la actualización de datos de contacto en el acceso a servicios de tamizaje en Bogotá?

Contar con datos de contacto actualizados, especialmente el número telefónico registrado en la historia clínica, facilita la comunicación entre la Subred Sur Occidente y las usuarias. Esto permite asignar y confirmar citas, entregar resultados que requieren seguimiento y orientar adecuadamente sobre los servicios, garantizando así un acceso más fluido y oportuno a la prevención y el tratamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.