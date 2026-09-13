Por: VALORA ANALITIK

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La entrega de medicamentos sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales que hoy enfrenta el sistema de salud. Así quedó reafirmado en el más reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que se evidencian las fallas que aún persisten en esta materia y la necesidad de complementar los indicadores institucionales con mecanismos de verificación.

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De acuerdo con el documento, con corte a febrero de 2026, las EPS reportaron un 92 % de efectividad en la dispensación de medicamentos. No obstante, en contraste, un 87 % de los usuarios encuestados entre enero y agosto de este año manifestaron haber experimentado problemas de acceso, en particular por la falta de disponibilidad.

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En línea con esos resultados, de los 2.042 usuarios encuestados por el ente de control, un 46 % reportó que tuvo que comprar sus medicinas con recursos propios, mientras que un 20 % indicó no haber podido obtenerlas.

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“Estos resultados evidencian que las dificultades financieras, contractuales y administrativas terminan afectando a los usuarios. Cuando esto ocurre, dejan de ser asuntos administrativos y se convierten en vulneraciones del derecho a la salud”, resaltó la Defensoría.

Los datos muestran que, entre enero de 2023 y junio de 2026, la Defensoría del Pueblo registró un total de 33.063 quejas en salud relacionadas con medicamentos. El pico más alto se reportó en 2025, cuando el número de casos alcanzó los 16.000.

Para dimensionar mejor la situación, solo en el primer semestre de 2026, el organismo recibió 6.289 quejas asociadas a la dispensación, frente a 6.018 registradas en el mismo período de 2025, lo que se traduce en un incremento del 5 %.

El informe también identificó que las EPS con mayor número de vulneraciones registradas en esta materia fueron Nueva EPS, Famisanar, FOMAG, SOS, Coosalud, ASMET Salud y Capresoca concentran las quejas más recurrentes por fallas en el suministro.

En el caso de Nueva EPS, el seguimiento identificó dificultades financieras, contractuales y relacionadas con la operación farmacéutica. Al 30 de agosto de este año, 986 usuarios que participaron en la encuesta de verificación de derechos manifestaron problemas con la entrega.

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En Famisanar, por su parte, la falta de oportunidad en medicamentos representó el 23 % de las quejas, seguida de dificultades para acceder a citas médicas, con 15 %, y negación de servicios o entrega parcial de medicamentos, con 9 %.

Las situaciones identificadas, además, permitieron observar que las barreras de acceso pueden presentarse en distintos puntos de la cadena: en el direccionamiento, la programación, la contratación y operación de los gestores farmacéuticos, la disponibilidad en los puntos de dispensación o la entrega efectiva.

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