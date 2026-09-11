Por: VALORA ANALITIK

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El acceso a medicamentos en Colombia ha enfrentado dificultades durante los últimos meses, una situación que adquiere mayor relevancia cuando se trata de tratamientos para enfermedades crónicas. Para millones de personas, el costo de mantener una terapia durante periodos prolongados representa un desafío que puede incidir en la continuidad de la atención y en el presupuesto de los hogares.

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Esta problemática está relacionada, entre otros factores, con el peso que tiene el gasto directo de los pacientes dentro de la financiación de los servicios de salud.

De acuerdo con los últimos datos consolidados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los recursos que los hogares destinan de su propio bolsillo representan aproximadamente una tercera parte del gasto corriente en salud de la región. Esta proporción supera el 20 % establecido como referencia para avanzar hacia una mayor protección financiera de las familias.

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En este escenario, los medicamentos genéricos se presentan como una opción para facilitar el acceso a tratamientos y reducir el impacto económico que supone la compra de productos farmacéuticos. Antes de ser comercializados, estos medicamentos deben cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y, cuando corresponde, bioequivalencia definidos por las autoridades sanitarias.

John Rosenberg, director de Asuntos Exteriores Latam de Genfar, explica que contar con alternativas de menor costo puede favorecer la continuidad de los tratamientos, especialmente entre pacientes que requieren medicamentos durante largos periodos. Mantener la adherencia a las terapias también puede contribuir a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la interrupción o modificación no supervisada de los tratamientos.

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¿Por qué se cuestionan los medicamentos genéricos?

Uno de los principales interrogantes alrededor de los medicamentos genéricos está relacionado con su calidad y eficacia frente a los productos de referencia. No obstante, que un medicamento tenga un precio inferior no significa que deba cumplir estándares sanitarios diferentes. Su menor costo puede estar relacionado con las condiciones bajo las cuales ingresa al mercado.

En particular, los medicamentos genéricos pueden comercializarse una vez vencen las patentes y otras protecciones aplicables al medicamento de referencia. Esto permite que los fabricantes desarrollen y comercialicen alternativas sin asumir nuevamente los mismos costos asociados con la investigación y el desarrollo inicial del producto innovador. La entrada de nuevos competidores también puede favorecer una mayor oferta y generar alternativas de precio para los pacientes.

A pesar de ello, la elección y sustitución de un medicamento debe realizarse con orientación profesional. Los especialistas recomiendan consultar al médico o al farmacéutico antes de modificar una terapia, adquirir los productos únicamente en establecimientos autorizados y comprobar que cuenten con un registro sanitario vigente.

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