En medio de la alerta de Invima por peligro con Bonfiest Plus en Colombia, expertos dejan en evidencia las razones detrás de la apariencia de las pastillas y sus empaques.

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Cuando una persona recibe un medicamento suele fijarse únicamente en su nombre o en la dosis indicada por el profesional de la salud. Sin embargo, detrás de una tableta existe un proceso de desarrollo que involucra años de investigación y decisiones científicas sobre aspectos que muchas veces pasan desapercibidos: desde su color y la forma hasta el material del empaque que la protege.

Antes incluso de definir cómo lucirá una tableta, los científicos determinan cuál es la forma farmacéutica más adecuada para cada medicamento, según las características de la molécula, del paciente que la utilizará y de la rapidez con la que se requiere su acción, un medicamento puede desarrollarse como líquido, inyectable, crema, cápsula o tableta. Cada detalle hace parte de un proceso de investigación y desarrollo que comienza mucho antes de la farmacia y que busca garantizar que los medicamentos conserven su calidad, estabilidad y desempeño durante toda su vida útil.

Razones detrás del color y la forma de una pastilla médica

Una vez definida la forma farmacéutica, comienza un proceso de diseño donde cada decisión tiene un propósito. Por ejemplo, el color de una tableta no se elige únicamente por razones estéticas. En muchos casos permite unificar el aspecto de los ingredientes que la componen, mejorar la identificación del producto por parte del paciente o incluso formar parte del recubrimiento que ayuda a proteger el medicamento y mejorar su tolerancia.

Lo mismo ocurre con la forma, una tableta puede ser redonda, ovalada o tener diferentes tamaños dependiendo de la cantidad de ingredientes que contiene y de las condiciones necesarias para fabricarla de manera adecuada. En otros casos, cuando una formulación no puede comprimirse correctamente, el medicamento se desarrolla en cápsulas para proteger su contenido hasta el momento de la toma.

Pero la ciencia detrás de un medicamento no termina cuando la tableta está lista. Su empaque también forma parte del desarrollo farmacéutico, ya que antes de definir si un medicamento debe almacenarse en un blíster transparente, uno de color ámbar o uno completamente elaborado en aluminio, se debe evalúar qué tan sensible es la molécula frente a factores como la humedad, la luz y la temperatura. Esa información determina el nivel de protección que necesitará durante su almacenamiento y distribución.

“Ese proceso incluye estudios de estabilidad en los que los medicamentos permanecen durante meses en condiciones controladas de alta temperatura y humedad para verificar que mantengan sus especificaciones de calidad. Si los resultados no son los esperados, se ajusta el material del empaque hasta encontrar la mejor alternativa”, señaló la doctora Suárez.

Incluso la velocidad con la que un medicamento comienza a estar disponible en el organismo puede variar según su forma farmacéutica, ya que mientras una tableta efervescente llega al estómago disuelta, una cápsula debe liberar primero su contenido y un comprimido necesita desintegrarse antes. Sin embargo, esta diferencia no significa que una sea mejor que otra, sino que cada presentación responde a las características de la molécula y al objetivo terapéutico para el que fue desarrollada.

Además de proteger la calidad del medicamento, los empaques cumplen un papel importante frente a la seguridad del paciente. Elementos como sellos de seguridad, características específicas de impresión y atender a las recomendaciones para comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, permiten reducir el riesgo de falsificaciones y ayudan a identificar posibles alteraciones en el producto.

En un contexto donde la innovación farmacéutica continúa avanzando, comprender la ciencia detrás de cada tableta permite reconocer que incluso los detalles más pequeños responden a procesos rigurosos de investigación, desarrollo y control de calidad, cuyo objetivo final es garantizar medicamentos seguros, eficaces y de calidad para los pacientes.

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