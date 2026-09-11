Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La presión bajista se mantiene sobre el dólar. Por segundo día consecutivo, el precio de la divisa estadounidense se ubicó por debajo de los $3.100, cerrando este viernes en $3.084,90, es decir, $6 menos que la jornada anterior ($3.090).

Sigue a PULZO en Discover

A lo largo de la negociación, el billete verde se cotizó a un precio máximo de $3.085,99 y a un nivel mínimo de $3.066,50. En cuanto al valor promedio, la moneda alcanzó los $3,072,86.

(Vea también: Dólar hoy rompió la barrera de $ 3.100 durante el día: así cerró la moneda en Colombia)

De acuerdo con JP Tactical Trading, el precio mostró mayor volatilidad en los últimos minutos y terminó cerca de los máximos del día.

Lee También

“La jornada deja una reacción compradora desde nuestra zona objetivo de corto plazo entre $3.070 y $3.050, por lo que seguiremos atentos a si este rebote logra tener continuidad en la próxima sesión”, concluyó la firma.

Al ampliar las fechas, el dólar cierra la semana con una pérdida de $56, tomando como referencia el arranque de la divisa el pasado lunes ($3.140).

¿En qué contexto se mueve el dólar?

En el plano internacional, este viernes se publicó el informe de precios al consumidor en Estados Unidos, con un incremento en agosto del 0,4 %. Según los analistas, este aumento podría presionar la decisión de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de subir los tipos de interés.

Mientras que en el contexto local, los mercados están atentos al inicio de la próxima semana, pues se vence plazo para aprobar el monto del Presupuesto de 2027. Se espera que este fin de semana, Gobierno y congresistas lleguen a acuerdos definitivos en torno a este tema.

(Lea también: Estos son los alimentos en Colombia que más suben de precio en lo corrido del año)

Por el lado del petróleo, los precios del crudo registraron un retroceso, a medida que aumentan las tensiones en Medio Oriente. La referencia Brent cae un 2,51 %, tocando los US$104,94, y el WTI se desacelera un 1,87 %, llegando a los US$100,60.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.