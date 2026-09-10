Por: VALORA ANALITIK

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El precio del dólar en Colombia rompió a la baja la barrera de los $3.100. La divisa estadounidense despidió la jornada de este jueves sobre los $3.090, es decir, $13 menos que el cierre del día anterior ($3.103).

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A lo largo de la sesión, el billete verde alcanzó un máximo de $3.129,00 y un mínimo de $3.079,00, con un precio promedio de $3.101,42.

De acuerdo con JP Tactical Trading, las negociaciones mantuvieron un “sesgo bajista”, terminando por debajo de los $3.100. En ese sentido, el mercado se mantendrá atento a las jornadas siguientes para evaluar si el precio mantendrá esta tendencia.

(Vea también: El comportamiento del dólar en Colombia: impacto en exportaciones, precios y economía nacional)

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Entre tanto, los inversionistas también estarán a la espera de la reacción de los mercados frente al anuncio de que se acabaría el régimen que limitaba las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda prepara un decreto que derogaría la normativa expedida por el expresidente Gustavo Petro. Con esto, el Gobierno Nacional buscaría restablecer el marco regulatorio que permite a las AFP mantener estrategias de inversión diversificadas.

En cuanto a proyecciones, Credicorp Capital señala que las necesidades de financiamiento del Ejecutivo, así como los precios del petróleo, podrían mantener una presión a la baja sobre la moneda estadounidense.

Por otro lado, la jornada cierra con el precio del Brent subiendo un 5,84 %, alcanzando los US$107,06, mientras que el WTI se cotiza sobre los US$101,90, subiendo un 6,10 %.

Por su parte, el oro cae más de 1 % al aumentar las proyecciones en torno a un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) y con la presentación de los datos de inflación de EE. UU. No obstante, este activo se mantiene en el nivel de los US$4.400 la onza.

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