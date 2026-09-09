Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia sumó su quinta jornada consecutiva a la baja y cerró este miércoles en $3.103, lo que representó un descenso del -0,28 % frente al dato del martes ($3.111,65). Durante la sesión, la divisa perforó temporalmente el nivel de los $3.100 para marcar un mínimo intradiario de $3.093,21, su precio más bajo desde finales de agosto.

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La sesión inició en $3.100 y registró un precio máximo de $3.106,60. De acuerdo con JP Tactical, el mercado experimentó una jornada de consolidación con flujos muy equilibrados, negociándose un total de $1,23 billones a través de 1.976 operaciones.

(Vea también: Gobierno De la Espriella anunció decisión con dólar en Colombia y puso sobre la mesa causas de caída)

Por su parte, los analistas de Acciones & Valores destacaron que el cumplimiento de la condición de ejercicio de las opciones PUT del Banco de la República podría anticipar una toma de utilidades en el corto plazo, estimando un rango de negociación de resistencia entre los $3.090 y $3.120.

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Entre tanto, el Índice DXY retrocedió levemente a 98,77 unidades (-0,02 %), arrastrado por la apreciación del yen japonés, mientras los retornos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron elevados en 4,81 %.

Crudo Brent supera la barrera de los US$100

El principal factor de soporte para la divisa colombiana continuó siendo el vertiginoso rally de las materias primas energéticas, desatado por un recrudecimiento directo de las hostilidades internacionales.

El petróleo Brent escaló un 3,50 % hasta los US$101,35 por barril, superando los tres dígitos por primera vez desde el pasado mes de julio. El WTI avanzó un 3,43 % hasta ubicarse en US$96,22 por barril.

La escalada bélica respondió a la destrucción de cinco petroleros iraníes por parte de fuerzas estadounidenses tras un ataque previo con misiles a un buque de guerra en la zona, elevado por las advertencias de Teherán sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el repunte de demanda china de fuentes alternativas.

Deuda pública de Colombia se reduce por tercer mes consecutivo

En el terreno fiscal doméstico, el Ministerio de Hacienda reveló las cifras del saldo de la deuda pública bruta del Gobierno Central con corte a julio de 2026.

La deuda pública bruta cerró en $1.160,5 billones, representando el 60,1 % del PIB proyectado para 2026. El indicador mostró un descenso acumulado respecto al 60,5 % reportado en junio y el pico del 61,2 % registrado en el mes de abril, completando tres meses consecutivos de alivio relativo en el endeudamiento sobre el producto nacional.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,13 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: El precio del dólar en Colombia: cómo impacta en exportaciones, importaciones y el costo de vida)

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,288 % desde los 12,200 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,380 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,369 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,410 %; la jornada anterior en 12,404 %.

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