Por: VALORA ANALITIK

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Un proyecto de ley radicado ante el Senado de la República busca que la edad de retiro forzoso de los trabajadores colombianos en el sector público aumente en los próximos meses de manera sustancial.

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De acuerdo con el documento, resulta necesario revisar este límite en función de la protección laboral de cientos de miles de empleados de este sector.

La iniciativa plantea, entre otros aspectos, modificar el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016 con miras a elevar la edad de retiro forzoso de los trabajadores colombianos en el sector público de los 70 a los 75 años.

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Una de las precisiones más importantes señala que el incremento a los 75 años no obliga a los funcionarios a mantenerse en sus cargos hasta esa edad.

Detalles sobre el cambio en la edad de retiro forzoso de los trabajadores colombianos en el sector público

El proyecto de ley deja establecido, a elección del trabajador, que quienes cumplan con los requisitos para pensionarse puedan ejercer su derecho al retiro de forma voluntaria.

Una de las premisas que justifica el cambio radica en conservar el conocimiento técnico, la madurez institucional y la experiencia de los servidores públicos, sumado al hecho de que la medida adapta esta política al incremento en la expectativa de vida.

Otro punto relevante establece que, de aprobarse el proyecto, los servidores públicos que se hayan retirado por cumplir el límite de edad a partir del 1 de enero de 2026 podrán solicitar su reincorporación al cargo que desempeñaban o a uno equivalente.

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Finalmente, la propuesta busca abrir una posibilidad de permanencia acordada y no la defensa de una ocupación indefinida en el sector público.

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