Las grandes multinacionales han acelerado en 2026 sus planes de reestructuración, con miles de despidos destinados a reducir costos, simplificar operaciones y aumentar la eficiencia.

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El avance de la inteligencia artificial y la automatización se ha convertido en uno de los principales factores detrás de estos ajustes.

Volkswagen encabeza los recortes, con un plan que contempla eliminar hasta 100.000 empleos hasta 2030. UPS prevé reducir 30.000 puestos operativos durante 2026, mientras Oracle recortó 21.000 trabajadores en su año fiscal. Nestlé y Amazon anunciaron 16.000 despidos cada una, además de otros ajustes realizados por Intel, Nokia y Dell.

En tecnología, Microsoft confirmó cerca de 4.800 despidos y PayPal unos 4.760. Dow eliminará 4.500 empleos, Block cerca de 4.000, Cisco también redujo personal e Intuit anunció 3.000 salidas.

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Uber, Morgan Stanley, Heineken y otras compañías también adelantan procesos de reducción.

La inteligencia artificial gana protagonismo porque permite automatizar tareas y obliga a las empresas a reorganizar sus estructuras para invertir más recursos en tecnología.

Sin embargo, los recortes no reflejan una crisis general del empleo: Estados Unidos creó 162.000 puestos en agosto, superando las expectativas, mientras el desempleo se mantuvo en 4,1 %.

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