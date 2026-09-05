La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, advirtió sobre el fuerte aumento de las importaciones colombianas y su impacto en el déficit externo del país.

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La alerta fue planteada durante el XXXVIII Congreso Nacional de Exportadores de Analdex, donde explicó que la demanda interna está creciendo por encima de la capacidad productiva de la economía.

Según Acosta, el consumo de los hogares ha mantenido un ritmo acelerado desde 2024, impulsado por mejores ingresos, remesas y otros factores. Este mayor gasto se ha reflejado en un incremento de las compras externas, especialmente de vehículos, motocicletas, teléfonos, alimentos y bebidas.

La funcionaria señaló que, aunque las exportaciones también han aumentado, su crecimiento responde principalmente a mejores precios, especialmente del petróleo, y no necesariamente a mayores volúmenes.

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Esta diferencia contribuyó a un déficit importante de la cuenta corriente durante el segundo trimestre.

Acosta también destacó la alta dependencia de Colombia de las exportaciones de combustibles y señaló oportunidades para diversificar hacia servicios modernos, como informática, consultoría técnica y call centers.

Estos sectores han ganado participación, aunque todavía representan una porción pequeña del comercio exterior.

La advertencia refleja un desequilibrio entre consumo, producción e importaciones que podría seguir presionando las cuentas externas de Colombia.

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