El Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $ 1,2 billones que permitan fortalecer el sistema eléctrico y evitar un eventual apagón en el país.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la iniciativa tendrá un trámite prioritario debido a la necesidad de obtener los recursos.

“Tiene que ir con mensaje de urgencia y de urgencia absoluta. Y lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y porque no vamos a dejar que el país se apague. Eso es lo que queremos evitar y vamos a tratar de hacerlo”, aseguró el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

La propuesta busca así conseguir los recursos que, según el Gobierno, son necesarios para impedir que el país enfrente una situación crítica en su sistema eléctrico.

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