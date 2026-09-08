El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, volvió a cuestionar el aumento del salario mínimo para 2026, que fue de 23 % y llevó la remuneración básica a $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte.

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El funcionario calificó el incremento como “absolutamente innecesario” y lo atribuyó a una decisión populista del anterior gobierno de Gustavo Petro.

Según Gómez, el aumento tuvo efectos que fueron más allá del beneficio directo para los trabajadores. Señaló que impulsó el consumo privado, contribuyó a las presiones inflacionarias y aumentó las importaciones, llevando el déficit comercial a niveles históricos.

Además, advirtió que la inflación podría mantenerse por encima de las metas previstas durante varios años.

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El ministro defendió las decisiones del Banco de la República para controlar los precios y aseguró que recuperar el control de la inflación beneficia a todos los colombianos.

De cara al gobierno de Abelardo De La Espriella, Gómez anticipó una política salarial más moderada. Explicó que los incrementos deberían estar relacionados con la productividad y proteger el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores con menores ingresos.

El Gobierno espera que las próximas alzas tengan como referencia los datos de inflación del Dane y que las negociaciones entre empresarios, sindicatos y Gobierno se desarrollen con mayor responsabilidad.

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