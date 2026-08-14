Por: Portal Bogotá

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Este jueves 13 de agosto de 2026 se celebró el sorteo número 2859 de la Lotería de Bogotá, ofreciendo un atractivo plan de premios que superó los $34.000 millones de pesos. El evento principal fue el anuncio del número ganador del premio mayor, el cual correspondió al número 0872 de la serie 343, entregando así un galardón de $10.000 millones, según información emitida por la Lotería de Bogotá.

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Además del premio mayor, el sorteo reconoció otros aciertos con pagos por aproximaciones, tanto con serie como sin ella, permitiendo que más personas obtuvieran sumas millonarias. La Lotería de Bogotá enfatiza que la distribución de premios está pensada para brindar oportunidades a un amplio número de participantes, no solo a quienes acierten el número exacto con su respectiva serie.

Este sorteo hace parte de un calendario semanal. De acuerdo con el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la Lotería de Bogotá realiza su sorteo ordinario todos los jueves a las 10:30 p. m. La compra de billetes puede hacerse de forma segura a través de puntos de venta autorizados, loteros de confianza o directamente en la página oficial www.loteriadebogota.com, reforzando el mensaje de legalidad y confianza entre los jugadores.

En cuanto al proceso de reclamación de premios, la Lotería de Bogotá especifica que los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse directamente con el lotero o en los puntos de venta reconocidos. Para los premios que superan este valor, el cobro debe hacerse de manera presencial en la sede principal de la Lotería, ubicada en la carrera 32A # 26-14 en Bogotá.

Este tipo de sorteos no solo representa ilusión para miles de ciudadanos, sino también una vía regulada de entretenimiento y oportunidad económica, respaldada por las entidades oficiales. La transparencia en la divulgación de resultados y procedimientos de pago, así como la constante comunicación sobre fechas y puntos de venta autorizados, ratifican el compromiso con los participantes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá del 13 de agosto de 2026?

El número ganador del premio mayor, con un monto de $10.000 millones, correspondió al 0872 de la serie 343, de acuerdo con la Lotería de Bogotá. Este resultado fue anunciado tras el sorteo número 2859.

¿Cómo se pueden reclamar los premios de la Lotería de Bogotá y qué significa salario mínimo mensual legal vigente?

La Lotería de Bogotá señala que los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes se reclaman con loteros o en puntos de venta autorizados; los superiores, de manera presencial en la sede principal en Bogotá. El salario mínimo mensual legal vigente es el valor mínimo legal establecido que debe recibir un trabajador por un mes de trabajo en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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